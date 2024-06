McLaren-Überraschung bei Aitken-Pole in Zandvoort

Jack Aitken fuhr auf die Pole-Position für den Samstagslauf der DTM in Zandvoort. Sensation von Clemens Schmid: Der Österreicher im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 auf dem zweiten Startrang.

Pole-Position für Jack Aitken in Zandvoort. Der Brite wird den Samstagslauf an der niederländischen Nordseeküste vom besten Startplatz aufnehmen. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 umrundete der ehemalige Formel 1-Pilot den Kurs in 1:31.762 Minuten.

Rang zwei geht überraschenderweise an Clemens Schmid! Dem Österreicher fehlten im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 0,374 Sekunden auf Aitken.

Arjun Maini komplettiert im Haupt Racing Team Mercedes die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Zandvoort Qualifying Rennen 1 (Top 10):

1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

2. Clemens Schmid - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

3. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

4. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

5. Lucas Auer - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

7. René Rast - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

8. Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

9. Maximilian Paul - Paul Motorsport - Lamborghini Hurácan GT3

10. Luca Stolz - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3