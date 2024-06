Sprunggelenksbruch und Verletzung am Schienbein

Das Grasser Racing Team hat sich zum Gesundheitszustand des schwer verletzten Mechanikers geäußert. Noah Folie wurde bereits operiert und es geht ihm den Umständen entsprechend gut!

Es war der Schock im ersten DTM-Rennen in Zandvoort. Luca Engstler traf bei seinem Pflichtboxenstopp einen Mechaniker und verletzte diesen schwer. Bei dem verletzten Mechaniker handelte es sich um Noah Folie, dem Chefmachaniker des Lamborghini-Rennstalls.

Mehr zum Unfallverlauf könnt ihr hier erfahren.

«Das Sprunggelenk ist gebrochen - und er hat auch eine Schienbeinverletzung», berichtet Teameigner Gottfried Grasser gegenüber Motorsport-Total.com. «Er hat sich gleich nach der Operation gemeldet, und die Operation ist gut verlaufen. Es geht ihm in Anbetracht der Umstände wirklich gut. Wir sind in regelmäßigem Kontakt, er ist ein echter Kämpfer.»

Nun steht die Genesung von Noah Folie im Vordergrund, welche nach so einer schweren Verletzungen viele Monate in Anspruch nehmen wird.

Nach den Zwischenfall brachte der Rennstall an den beiden Fahrzeugen in der DTM, sowie an den ADAC GT Masters-Autos, «Get well soon» -Aufkleber an.

«Er schreibt natürlich, ihm geht's gut, alles easy, und ich soll mich aufs Fahren konzentrieren, aber das war ein großer Schlag», so Pilot Luca Engstler vor dem Rennen am Sonntag. «Mir tut es unendlich Leid, auch wenn man nichts machen kann, aber am Ende fühlt es sich trotzdem so an als hätte man was falsch gemacht.»