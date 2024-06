McLaren muss zuladen – BoP vor Sonntag angepasst

Die Fahrzeugeinstufung der DTM wurde vor dem Sonntagsrennen in Zandvoort angepasst. McLaren muss, neben dem Ferrari, zuladen. Porsche hingegen darf zehn Kilogramm Gewicht aus dem 911 GT3 R ausladen.

Nach dem ersten Renntag der DTM in Zandvoort wurde die BoP angepasst. Die SRO, die die BoP-Einstufungen für die DTM festlegt, kategorisiert Rennstrecken in vier verschiedene Kategorien ein und entwickelt für jede Streckenkategorie eine eigene BoP. Damit möchte die SRO fahrzeugspezifische Unterschiede auf den verschiedenen Rennstrecken ausgleichen. Der Kurs in Zandvoort ist in die D-Kategorie eingeordnet.

Zehn Kilogramm zuladen muss der Ferrari 296 GT3. Das minimale Fahrzeuggewicht des italienischen Sportwagen beträgt nun 1.315 Kilogramm.

Gleich um 20 Kilogramm zuladen muss der McLaren 720S GT3. Das minimale Fahrzeuggewicht des Fahrzeugs, welches von Dörr Motorsport eingesetzt wird, beträgt nun 1.315 Kilogramm.

Ausladen darf Manthey Racing. Das Mindestgewicht des Porsche 911 GT3 R verringert sich um zehn Kilogramm auf 1.305 Kilogramm.

Die Einstufung des Audi, des BMW, des Lamborghini und des Mercedes bleibt unverändert.

Die komplette Einstufung könnt ihr hier einsehen.