Ex DTM-Pilotin Esmee Hawkey erwartet Nachwuchs

Esmee Hawkey und ihr Lebensgefährte, die sich im Jahr 2023 verlobt haben, erwarten Nachwuchs. Dies gab die Britin am vergangenen Sonntag, dem britischen Vatertag, via Instagram bekannt. Für die 26-jährige Hawkey wird es das erste Kind sein.

«Wenn aus zwei Menschen drei werden. Einen schönen Vatertag an den baldigen Vater», so Hawkey auf Instagram an ihren Verlobten Harry Fern.

Esmee Hawkey nahm in den Jahren 2021 und 2022 an der DTM teil, als sie für T3 Motorsport einen Lamborghini Hurácan GT3 pilotierte. Mit zwei Punkten belegte sie im Jahr 2021 die 20. Position in der Gesamtwertung. 2022 bestritt sie mit dem Rennstall allerdings nur zwei Rennwochenenden in Deutschlands bekanntester Rennserie, da sich der Rennstall aus Dresden insolvent ging und daraufhin von der Bildschwäche verschwand.

Nach ihrer Zeit in der DTM wurde sie 2023 Markenbotschafterin von Ginetta. Mit dem Ginetta G56 GT4 bestritt sie zudem zwei Rennwochenenden in der British GT, bei der sie allerdings ohne zählbare Ergebnisse blieb und seitdem nicht mehr in einem Rennfahrzeug saß.

Ihren größten motorsportlichen Erfolg hatte Hawkey im britischen Porsche Carrera Cup, in dem sie 2020 den Titel in der Pro-Am-Klasse gewann. Im Jahr zuvor belegte sie in derselben Wertung die dritte Position.