DTM präsentiert sich beim Myle Festival in München

Mit einem neuartigen Veranstaltungskonzept präsentiert sich das Myle Festival im Zenith in München. Auch die DTM wird auf dem Außengelände der Motorworld mit einem Stand vertreten sein.

Das Myle Festival präsentiert mit einem neuartigen Veranstaltungskonzept das Beste aus der Mobilitätswelt in München – auch die DTM ist bei dem dreitägigen Event am Start. Die Rennserie ist am kommenden Wochenende (21. bis 23. Juni) mit ordentlich PS auf dem Gelände der Motorworld München vertreten. Besucher des Myle Festivals erwartet am Stand der DTM auf dem Außengelände der Motorworld ein Lamborghini Huracán GT3 Evo2 vom Münchener Team SSR Performance und ein Audi R8 LMS GT3 Evo2 des Kemptener Rennstalls Abt Sportsline. Dazu gibt es ein spannendes Motorsport-Panel in der Eventhalle Zenith und die Chance auf einen exklusiven Gewinn.

Bei der dritten und bisher größten Auflage des Myle Festivals erwartet die Gäste eine Erlebniswelt auf über 100.000 Quadratmetern. Mehr als 40 Top-Marken präsentieren sich bei dem Event. Von Super- und Hypercars über Motorräder, Boote und Zukunftsideen bis hin zu Masterclasses, Live-Musik und Lifestyle-Erlebnissen ist alles geboten. Für Entertainment sorgt unter anderem ein Auftritt von Star-DJ Felix Jaehn. Zu den berühmten Gästen zählen außerdem der Live-Streamer MontanaBlack sowie die Influencer Inscope21 und Gercollector.

Am Samstag ab 14 Uhr steigt beim Myle Festival ein Motorsport-Talk im Zenith. ProSieben-Moderator Mike Stiefelhagen spricht mit ADAC Motorsportchef Thomas Voss, Motorsport-Legende und Porsche-Markenbotschafter Jörg Bergmeister sowie Cupra-Markenbotschafter und Influencer Daniel Abt über die Entwicklung des Sports. An allen drei Tagen gibt auf dem Stand der DTM die Chance auf einen exklusiven Gewinn: Besucher können eine Mitfahrt im 620 PS starken Schaeffler Innovationstaxi, einem Audi R8 LMS GT2, an der Seite von Ex-Formel-1- und DTM-Fahrer Markus Winkelhock bei einem DTM-Event gewinnen.

Der nächste Rennstrecken-Auftritt der DTM steigt vom 5. bis 7. Juli nur rund 150 Kilometer nördlich vom Myle Festival. Dann wird der Nürnberger Norisring zum Schauplatz des vierten Saisonstopps. Karten für das Rennwochenende auf dem einzigen Stadtkurs Deutschlands gibt es ab 74 Euro online unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Dazu profitieren alle Ticketbesitzer von einer kostenlosen Anreise im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg.