4h Spa: So gibt es das ELMS-Rennen heute im Stream

Die ELMS steht in Spa-Francorchamps vor dem zweiten Lauf der Saison 2020. Mit dabei ist auch wieder der bekannte Schauspieler Michael Fassbender. Die Action kann natürlich von zuhause aus verfolgt werden.

In der European Le Mans Series (ELMS) steigt am heutigen Sonntag das zweite Saisonrennen 2020. Die Serie ist der kontinentale kleine Bruder der Sportwagen-WM (FIA WEC). In der ELMS sind jedoch die LMP1-Boliden nicht am Start. Dennoch bietet das Championat mit den Klassen LMP2, LMP3 und GTE jede Menge tollen Motorsport und eine gute Show. In der Qualifikation sicherte sich der Oreca 07 von United Autosports die Pole-Position. Mit dabei ist auch Hollywood-Star Michael Fassbender. Der Schauspieler tritt in der GTE-Klasse an und fährt dort einen Porsche 911 RSR von Proton Competition.

Das Rennen kann natürlich von zuhause aus angeschaut werden. Rennstart ist am heutigen Sonntag (09. August) um 11:00 Uhr. Somit ist das Rennende gegen 15:00 Uhr zu erwarten. Die ELMS hat auf ihrer neu gestalteten Website einen Live-Bereich eingerichtet. Dieser ist hier zu finden.

In diesem Live-Bereich ist ein Stream hinterlegt, über welchen das Rennen angeschaut werden kann. Zudem will die ELMS das Rennen auch über die eigenen Social-Media Kanäle auf YouTube und Facebook streamen. Vier Stunden voller motorsportlicher Unterhaltung am Sonntagmittag steht somit eigentlich nichts entgegen.

Im angesprochenen Live-Bereich gibt es zudem auch noch das sogenannte Live-Timing. Darauf wird regelmäßig der Zwischenstand aktualisiert. Man weiß also immer, wie es gerade steht. Im Live-Timing kann auch zwischen den einzelnen Klassen LMP2, LMP3 und GTE umgeschaltet werden.

Insgesamt treten bei der ELMS in Spa-Francorchamps 39 Fahrzeuge (16 LMP2, zwölf LMP3 und elf GTE) an. Hier nochmals die Entrylist zum Nachlesen. Auf dieser ist jedoch noch der Ferrari von Red River Sports vermerkt, der zwischenzeitlich jedoch vom Rennen zurückgezogen wurde.