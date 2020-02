Endurance-WM

Vincent Philippe: Rallye Dakar nach Langstrecken-WM

In der Langstrecken-Weltmeisterschaft war er lange das Maß aller Dinge. Nach seinem Rücktritt hat sich der Franzose Vincent Philippe neue Ziele gesetzt. Spätestens in zwei Jahren möchte er die Rallye Dakar bestreiten.

Nach dem Acht-Stunden-Rennen in Sepang zog Vincent Philippe einen Schlussstrich unter seine lange Karriere. Obwohl er auch in der 250er-Weltmeisterschaft und der französischen Meisterschaft flott unterwegs war, bleiben wohl vor allem seine Erfolge in der Langstrecken-Weltmeisterschaft in der Erinnerung seiner Fans haften.

2003 gehörte er beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans zum ersten Mal der siegreichen Mannschaft Suzuki Endurance an. 25 weitere Siege sollten folgen. Zum letzten Mal stand er 2019 beim Bol d’Or auf der obersten Stufe des Siegespodests. Kein Wunder, wenn der mittlerweile 42-jährige Franzose von den Insidern als König der Langstrecke bezeichnet wurde.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters konnte Philippe, der als Jugendlicher Posters von Mick Doohan, Kevin Schwantz und Wayne Rainey an den Wänden seines Zimmers hatte, bis zum Schluss immer noch mit seinen teil deutlich jüngeren Konkurrenten mithalten, obwohl er im Gegensatz zu früher wesentlich härter dafür arbeiten musste.

Der Langstreckenspezialist, der noch dieses Jahr in seiner Heimatstadt Besançon ein Motorradgeschäft eröffnen wird, ist bereits auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. «Ich spüre immer noch das Rennfieber in mir. Als nächstes werde ich mich der Rally Dakar zuwenden. Diese Art von Motorsport hat mich immer schon in den Bann gezogen.»

«Mir ist bewusst, dass das extrem gefährlich ist und viel Vorbereitung erfordert, aber es ist eine neue Herausforderung, der ich mich stellen will. Dieses Jahr werde ich dazu nutzen, um mich in die nötige Form zu bringen. Spätestens 2022 möchte ich an der Rallye Dakar teilnehmen», so Philippe, der auch für Eurosport France die Endurance-WM kommentieren wird.