Bei F.C.C. TSR Honda France denkt man an WM-Titel

Mit dem Gewinn des zweiten WM-Titels hat es 2020 zwar nicht geklappt, dafür siegte das Team F.C.C. TSR Honda France beim 24h-Rennen in Le Mans. Die Fahrer erinnern sich anlässlich des Honda Racing Thanks Days.

Vom vierten Startplatz gewannen der Australier Josh Hook sowie die beiden Franzosen Freddy Foray und Mike di Meglio den wegen der Coronapandemie von Mitte April auf Ende August verschobenen Langstreckenklassiker vor Webike SRC Kawasaki France Trickstar und dem späteren Weltmeister Suzuki Endurance. Schon nach acht bzw. 16 Stunden lag die Honda-Mannschaft in Front und streifte damit das Punktemaximum von 60 WM-Zählern ein.

«Der Beginn des Jahres war ziemlich schwierig, aber nicht nur für uns, sondern für jeden», erzählte Foray beim Honda Racing Thanks Day. «Das neue Motorrad in der über acht Monate langen Rennpause zwischen dem Acht-Stunden-Rennen in Sepang Mitte Dezember 2019 und dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans Ende August 2020 zu entwickeln war nicht leicht, aber erfreulicherweise konnten wir uns in Le Mans durchsetzen.»

«Meine Kollegen und ich, aber auch die gesamte Mannschaft werden diesen Triumph sicher nicht so schnell aus unserem Gedächtnis streichen, fand er doch unter Ausschluss der Zuseher stattfand und damit fehlten ein bisschen die Emotionen, die man nach einem so anstrengenden Rennen unter normalen Umständen hat. Mein Dank gilt Honda, Josh, Mike und jedem, der so hart gearbeitet hat. Ohne sie wäre so ein Erfolg nicht möglich gewesen.»

«Wir haben dieses Jahr mit der neuen Honda CBR Fireblade RR-R in Le Mans gewonnen und sind Dritte in der Weltmeisterschaft geworden, das macht mich zuversichtlich für das kommende Jahr. Ich blicke der nächsten Saison mit großer Spannung entgegen», so di Meglio, der mit Hook und seinem neuen Teamkollegen Yuki Takahashi alles daransetzen wird, wieder um Siege und die WM-Krone mitzukämpfen, in seiner Botschaft an die Fans.