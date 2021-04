BMW World Endurance: Bestzeit beim Le-Mans-Pre-Test

Beim zweitägigen Vortest für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans lieferte das BMW Motorrad World Endurance Team vor F.C.C. TSR Honda France und Yoshimura SERT Motul die schnellste Zeit ab.

In etwas mehr als zwei Wochen soll in Le Mans der Startschuss zur der aus fünf Rennen bestehenden Langstrecken-WM-Saison 2021 fallen. Die Mannschaften hatten beim zweitägigen Pre-Test nochmals die Gelegenheit, sich für das 24-Stunden-Rennen einzustimmen und letzte technische Verbesserungen und Reifenmischungen auszuprobieren.

Vor allem das BMW Motorrad World Endurance Team zeigte sich bestens vorbereitet. Auf der neuen BMW M1000RR übernahmen Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Javier Forés und Reservefahrer Kenny Foray eine dominierende Rolle. Die Konkurrenz wurde um fast eine Sekunde distanziert. Mit 1:35,133 Minuten wurde auch der inoffizielle Rekordrunde von Randy de Puniet aus dem Jahr 2017 unterboten.

An der zweiten Stelle folgte mit F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Yuki Takahashi, Mike di Meglio) der Vorjahressieger. Die japanisch-französische Mannschaft legte auf dem Circuit Bugatti eine Runde in 1:36,038 hin, musste dabei allerdings zwei Stürze verdauen. Mit Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli, Kazuki Watanabe) lag der Titelverteidiger an der dritten Stelle. Ihre Zeit: 1:36,190.

Ein hervorragendes Ergebnis lieferte einmal mehr auch VRD Igol Experiences ab. Damit lagen Florian Alt, Florian Marino, Nicolas Terol und James Westmoreland sogar noch vor Webike SRC Kawasaki France Trickstar (Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon, David Checa), einem der Sieganwärter, Tati Beringer Racing, Wójcik Racing und ERC Endurance Ducati (Mathieu Gines, Louis Rossi, Sylvain Barrier, Ondrej Jezek).

Nicht alle der 52 genannten Mannschaften nahmen allerdings die Testmöglichkeit wahr. So fehlte zum Beispiel der Vize-Weltmeister des Vorjahres YART Yamaha. Marvin Fritz, Karel Hanika, Niccolò Canepa und Ersatzmann Michael Laverty werden erst beim offiziellen Trainingsstart für den Langstreckenklassiker ihre Karten aufdecken.

Top-20-Zeiten

BMW Motorrad World Endurance Team - 1:35,133

F.C.C. TSR Honda Frankreich - 1:36,.068

Yoshimura SERT Motul - 1:36,190

VRD Igol Erlebnisse - 1:36.476

Webike SRC Kawasaki Frankreich Trickstar - 1:36,527

Tati Team Beringer Racing - 1:36,953

Wójcik Racing Team - 1:36,979

ERC Endurance Ducati - 1:37,276

Team LRP Polen - 1:37,504

BMRT 3D Maxxess Nevers (SST) - 1:37,745

R2CL - 1:37,766

3ART Best of Bike - 1:37,794

Moto Ain - 1:37,797

National Motos (SST) - 1:37,865

Maco Racing - 1:37,912