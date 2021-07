12h Estoril: BMW Endurance führt in der Anfangsphase

Xavi Fores brachte BMW in Estoril an die Spitze

BMW Motorrad World Endurance startete blitzartig in den zweiten Lauf der Endurance-WM in Estoril. Das belgische Team dominierte die erste Stunde vor Suzuki und Yamaha.

Bei strahlendem Sonnenschein und Außentemperaturen von über 20 Grad gingen die Teams der Langstrecken-Weltmeisterschaft in den zweiten Lauf der Saison 2021. YART Yamaha sicherte sich mit Marvin Fritz, Niccolò Canepa und Karel Hanika die Pole-Position auf dem Circuito do Estoril. Fritz absolvierte um 9 Uhr Ortszeit den Start für die österreichische Mannschaft, verlor jedoch einige Plätze und fiel bis auf den siebten Rang zurück.

An der Spitze erwischte Yoshimura SERT Motul mit Gregg Black den besten Start. Die WM-Führenden bogen als erste in Kurve 1 ein, F.C.C. Honda France und BMW World Endurance folgten der Suzuki und machten noch in der ersten Runde viel Druck.



Zu Beginn der zweiten Runde übernahm Mike di Meglio die Spitzenposition auf dem 4,182 km langen Kurs in der Nähe von Lissabon. Der Honda-Pilot versuchte sich abzusetzten, doch Xavi Fores zog mit seiner BMW gleich mit vorbei am Weltmeister-Team und zeigte, wie schnell die neue M 1000 RR wirklich ist. Nach weniger als fünf Minuten überholte der Spanier di Meglio und setzte sich in Führung.

Marvin Fritz musste sich währenddessen durch das Feld kämpfen. Mit beeindruckenden Rundenzeiten überholte er mit seiner R1 einen Gegner nach dem anderen und nach 14 Minuten war er auf Rang 2 angekommen, doch der Rückstand lag bereits bei über drei Sekunden. Noch vor dem ersten Stopp konnte der Deutsche den Rückstand aufholen und die Spitze von Fores übernehmen, der augenscheinlich mit Reifenproblemen kämpfte. Auch Suzuki-Pilot Black überholte den BMW-Fahrer noch vor dem Boxenstopp.

Durch einen sehr schnellen Stopp gelang es dem Team von Werner Daemen sich die Führung in der Boxengasse zurückzuholen. Nach einer Stunde führte die belgische BMW-Mannschaft mit Markus Reiterberger vor Xavier Simeon (Suzuki) und Niccolò Canepa (Yamaha).

Für ERC Ducati lief die Startphase nicht schlecht, Louis Rossi brachte das deutsche Team zwischenzeitlich auf Rang 6, doch bereits nach etwas mehr als 40 Minuten musste die Panigale V4R erstmal vollgetankt werden. Die meisten Konkurrenten konnten mehr als 10 Minuten länger draußen bleiben.

12h Estoril, Stand nach einer Stunde