EWC-Finale in Most: Die WM-Entscheidung im TV 08.10.2021 - 11:34 Von Tim Althof

© FIM EWC VRD Igol Experiences hat mit Florian Alt noch theoretische Chancen auf den WM-Titel

An diesem Wochenende steigt in Most das Finale der FIM Endurance-Weltmeisterschaft 2021. Auf der Strecke in Tschechien wird am Samstag der WM-Titel vergeben und im TV wird den Fans die komplette Show geboten.