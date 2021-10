Position 2 für YART-Yamaha: Marvin Fritz in Bestform

Marvin Fritz feierte in Most Platz 2

Das Yamaha Austria Racing Team kämpfte beim Endurance-WM-Finale in Most bis zum Fallen der Zielflagge um den Sieg, musste am Ende jedoch mit Platz 2 leben. Marvin Fritz machte dabei deutlich, was in ihm steckt.

Marvin Fritz hat ein spannendes Jahr 2021 hinter sich. Der Deutsche fuhr für das Yamaha-Werksteam YART die vier Endurance-WM-Rennen in Le Mans, Estoril, Le Castellet und Most und setzte nebenbei in der Superbike-WM das ein oder andere Ausrufezeichen. Doch am Samstag zählte in Tschechien mit seinen Teamkollegen Niccolo Canepa und Karel Hanika nur der Sieg.



Letztendlich sorgten kleinere Probleme am Start und beim Boxenstopp dafür, dass BMW am Ende ganz oben auf dem Treppchen stand und YART mit Platz 2 vorliebnehmen musste. Dennoch ist der 28-Jährige mit seiner Leistung zufrieden. «Die ganze Woche hat das Team super gearbeitet, am Ende waren es ja nur zwei Tage, an denen wir auf der Strecke waren. Die Pole-Position am Donnerstag war megagut», sagte Fritz im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Wir waren zwar schon hier in diesem Jahr, aber wir hatten nur Daten mit den Pirelli-Reifen, deshalb war es für uns komplettes Neuland. BMW war hingegen in der letzten Woche noch hier zum Testen, was sicherlich ein kleiner Vorteil war», betonte der Yamaha-Pilot. «Leider haben wir immer noch das Problem mit der neuen Software, daher kommen die Schwierigkeiten, dass das Bike nicht anspringt. Nach dem Start war ich letzter, habe mich durch das Feld gekämpft und bin als zweiter wieder zurück in die Box gekommen, habe an Karel übergeben und er hatte dann erneut ein Problem, dass uns 40 Sekunden gekostet hat.»

Fritz weiter: «Hinzu kam, dass wir einen Boxenstopp mehr als BMW gemacht haben, wo wir weitere 40 Sekunden eingebüßt haben. Am Ende mit 70 Tausendstel Rückstand zu verlieren ist bitter.»

«Beim zweiten Stint habe ich schon 25 Sekunden auf ihn gutgemacht, am Ende waren es dann nochmal 13 oder 14 Sekunden die ich zugefahren habe und wäre das Rennen eine Runde länger gegangen, hätte ich ihn noch überholen können», betonte Fritz, der mit YART am Ende auf WM-Platz 6 gelandet ist. «In der letzten Runde habe ich in der Schikane einen kleinen Fehler beim Rausbeschleunigen gemacht, weil ich auch wirklich alles gegeben habe und mit Quali-Zeiten unterwegs war.»

Auch wenn es am Ende nicht der Sieg war, die Leistung beim Yamaha-Spitzenteam von Mandy Kainz passt. «Wir sind zufrieden mit Platz 2, aber ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen. Wir wissen, wo wir uns verbessern müssen, besonders am Start und ein paar andere Kleinigkeiten, unter anderem an den Defekten in den letzten Rennen müssen wir arbeiten», stellte er klar und fügte an: «Wir Fahrer haben einen guten Job in der ganzen Saison gemacht und sind alle fehlerfrei geblieben. Ich bin wirklich happy, dass ich die zwei stärksten Teamkollegen habe.»

Ergebnis 6h Most

Pos Fahrer, Motorrad Klasse Zeit/Diff 1 BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Foray, Mikhalchik), BMW M 1000 RR EWC 213 Runden 2 YART-Yamaha (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1

EWC +0,070 3 Yoshimura SERT Motul (Black, Simeon, Guintoli), Suzuki GSX-R1000 EWC + 1 Runde 4 Webike SRC Kawasaki France (Guarnoni, E. Nigon, Checa), Kawasaki ZX-10R

EWC + 1 Runde 5 Wojcik Racing Team (Rea, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 2 Runden 6 ERC Endurance Ducati (Gines, Zanetti, Masson), Ducati Panigale V4R

EWC + 2 Runden 7 No Limits Motor Team (Calia, Scassa, Masbou), Suzuki GSX-R1000

SST + 5 Runden 8 TME Racing (Salac, König, Juda), Yamaha YZF-R1

SST + 6 Runden 9 ENERGIE ENDURANCE 91 (Pesek, Choy, Roussange), Kawasaki ZX-10RR

SST + 10 Runden 10 Team Aviobike (Gesslbauer, Schafzahl), Yamaha YZF-R1 SST + 10 Runden 13 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Ströhlein, Walchhütter), Yamaha YZF-R1

EWC + 11 Runden 15 Team Bolliger Switzerland (Walraven, Bühn, Pellijeff), Kawasaki ZX-10RTeam EWC + 12 Runden 16 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, J. Nigon, Steinmayr), Yamaha YZF-R1 SST + 15 Runden 20 LRP Poland (Vincon, Lewandowski, Krzemien), BMW S 1000 RR

EWC + 37 Runden DNF VRD IGOL EXPERIENCES (Alt, Marino, Terol), Yamaha YZF-R1

EWC DNF F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Takahashi), Honda CBR 1000RR-R

EWC

