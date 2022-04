Le Mans, 5h: Honda kontrolliert, BMW aus dem Rennen 16.04.2022 - 20:05 Von Tim Althof

© Da Rin Gino Rea legt mit der Werks-Honda ein unglaubliches Tempo vor © Althof Für Jeremy Guarnoni und BMW ist das Rennen gelaufen

Beim BMW-Werksteam veränderte sich nach viereinhalb Stunden die Laune. Ein technischer Defekt an der M 1000 RR führte zum Ausfall. An der Spitze liegt Honda deutlich in Führung, YART-Yamaha auf Platz 2.