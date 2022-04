Jan Bühn zuversichtlich: «Dafür ist Bolliger bekannt»

Das Team Bolliger Switzerland landete im Qualifying zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf Startplatz 23. Fahrer Jan Bühn fuhr die schnellste Zeit für die Kawasaki-Truppe, für das Rennen ist er ziemlich optimistisch.

Seit nun 40 Jahren ist das Team Bolliger aus der Schweiz auf der Langstrecke unterwegs, Jan Bühn fährt seit 2020 für das Kawasaki Team von Kevin Bolliger. Nachdem der Deutsche den Endurance-WM-Test in Le Mans Ende März aufgrund einer Corona-Infektion verpasste, machte er gemeinsam mit seinen Teamkollegen Jesper Pellijeff und Nico Thöni beim Training und Qualifying in dieser Woche ordentliche Fortschritte.

«Wir haben in diesem Jahr das neue Modell der Kawasaki ZX10-R und wir hatten etwas Pech in der Vorsaison», berichtete Bühn am Freitag. «Es war sehr regnerisch und dann bin ich beim Test in Le Mans ausgefallen wegen einer Corona-Erkrankung und deshalb haben wir noch sehr viel zu erledigen gehabt. Quali 1 war noch nicht so, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten.»

Der 31-Jährige weiter: «Im zweiten Qualifying haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht und wir haben uns eine starke Sekunde gesteigert. Wir sind also auf einem guten Weg. Unsere Pace fürs Rennen passt, Bolliger ist ja bekannt dafür, dass wir im Zeittraining mit den gleichen Voraussetzungen antreten wie beim Rennen. Das Motorrad ist genauso eingestellt, wie wir es im Rennen fahren werden: das gleiche Mapping, der gleiche Reifen, nur etwas weniger Sprit. Deshalb stehen wir in der Qualifikation nicht ganz so gut da, aber wenn wir im Rennen keinen Fehler machen und konstant durchkommen, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.»

«Mit dem Wetter haben wir für die Jahreszeit wirklich Glück. Wir haben tagsüber 22 oder 23 Grad und nachts wird es auch nicht so kalt, viel besser kann man es im April nicht erwischen», strahlte der Kronauer im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Im letzten Jahr landete Bühn mit dem Bolliger-Team auf WM-Platz 14. Etwas Pech gehörte allerdings auch dazu, denn in Le Mans wurde der Mannschaft damals nach der technischen Kontrolle der vierte Rang aberkannt. Zusätzlich war er in der IDM an zwei Wochenenden für Honda unterwegs. Daraus wurde 2022 nichts. «Das mit HRP und Honda im letzten Jahr war ein guter Versuch, hat am Ende leider nicht so funktioniert, also konzentriere ich mich in diesem Jahr völlig auf die EWC», erklärte der Baden-Württemberger.

Erstmals wieder im Kalender, seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, steht das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka. Gerade für die japanischen Werke ein ganz wichtiges Rennen. Auch Bolliger möchte dort am Start sein, ein Kraftakt für die kleine Privatmannschaft. «Für mich war Suzuka schon immer ein Traum, ich war noch nie dort», sagte Bühn abschließend. «Ich hoffe, dass es in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause stattfinden kann.»

