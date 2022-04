24h Le Mans: Pole-Position für Yamaha, BMW auf Rang 4

YART Yamaha holte bei der 45. Auflage des 24-Stunden-Rennens in Le Mans die dritte Pole-Position in Folge auf dem Circuit Bugatti. Karel Hanika sorgte für eine Rekordrunde, BMW landete auf Platz 4.

Bei sommerlichen Wetterbedingungen und wolkenlosem Himmel ging es für die Fahrer der FIM Endurance-Weltmeisterschaft am Freitagmorgen in das zweite Qualifying. Am Vortag hatte das Yamaha-Werksteam YART aus Österreich die provisorische Pole geholt. Mit einer Zeit von 1:35,696 min lagen Karel Hanika, Marvin Fritz und Niccolo Canepa weniger als eine Zehntelsekunde vor F.C.C. TSR Honda France (Hook, Rea, Di Meglio).

Neu in dieser Saison ist, dass nur noch die Zeiten der zwei besten Fahrer jedes Teams für die Startaufstellung zählen. Aus beiden Zeiten wird der Mittelwert gebildet. Um am Rennen teilnehmen zu können, dürfen 108 Prozent der besten Runde nicht überschritten werden.

So waren es auch am Freitag die Yamaha-Piloten, die die Pace machten. Der Tscheche Karel Hanika fuhr mit 1:34,878 min die schnellste jemals gefahrene Runde auf dem 4,185 km langen Kurs, auch die Zeit von Marvin Fritz (1:35,282 min) floss mit in die kumulierte Pole-Zeit von YART ein. Somit ergibt sich trotz eines Ausrutschers von Niccolo Canepa die Pole-Position mit einer errechneten Rundenzeit von 1:35,080 min.

Der ehemalig GP-Pilot Hanika sagte nach dem Qualifying: «Ich bin sehr stolz auf mein Team. Sie haben mir das perfekte Paket geschnürt. Unser ganzes Team hat großartig gearbeitet und wir hoffen, nach dem Rennen auf dem Podium zu landen.» Marvin Fritz fügte hinzu: «Wir haben die ersten Punkte kassiert und freuen uns nun auf das Rennen. Es wird eine harte Aufgabe, es ist wichtig, ohne Probleme durchzukommen und am Ende viele Punkte einzufahren.»

Hinter YART kam Weltmeister Yoshimura SERT Suzuki auf Platz 2, Gregg Black, Xavier Simeon und Sylvain Guintoli verloren mit der GSX-R1000 drei Zehntelsekunden auf das Yamaha-Team. Platz 3 ging an F.C.C. TSR Honda France (Hook, Rea, Di Meglio). Das BMW-Werksteam von Werner Daemen landete auf Position 4. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni verloren knapp 0,6 Sekunden auf die Polesetter.

ERC Endurance Ducati holte sich mit Superbike-WM-Pilot Philipp Öttl, Xavier Fores und David Checa den fünften Startplatz für das legendäre Rennen, das am Samstag um 15 Uhr beginnt. Webike SRC Kawasaki France kam nur auf Startplatz 11.

In der Superstock-Klasse holte das französische Team 18 Sapeur Pompiers die schnellste Zeit. Die Yamaha-Mannschaft war schon beim Vortest schnell unterwegs und Hugo Clere, Baptiste Guittet sowie Philipp Steinmayr zeigten auch an diesem Wochenende schon, wozu sie fähig sind. Insgesamt steht das Team auf Platz 10.

Yamaha-Pilot Florian Alt (Viltais Racing Igol) hatte in seiner Session einen kleinen Ausrutscher in Kurve 3. Der Deutsche konnte sein Bike jedoch wieder ans Laufen bringen und das Qualifying zu Ende fahren – Startplatz 9. Ebenfalls einen Ausrutscher zu verkraften hatte das deutsche Motobox Kremer Racing-Team. Geoffroy Dehaye stürzte in Kurve 8 über das Vorderrad. Die Yamaha-Mannschaft wird das Rennen von Position 34 in Angriff nehmen. Insgesamt werden 52 Teams am Samstag und Sonntag um die Positionen kämpfen.

