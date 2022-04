24h Le Mans: Beste TV-Unterhaltung am Osterwochenende

Der Saisonstart in der FIM Endurance-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr wieder auf dem Circuit Bugatti in Le Mans statt. Die 45. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans ist am Osterwochenende auch im TV zu sehen.

Im letzten Jahr holte sich die Mannschaft von Yoshimura SERT Motul den WM-Titel auf der Langstrecke. Die Mannschaft von Damien Saulnier und Yohei Kato sicherte Suzuki damit einen weiteren prestigeträchtigen Titel, für das erfolgreiche Suzuki Endurance Team aus Frankreich war es bereits der 17. Erfolg. Das BMW Motorrad World Endurance Team holte unter anderem mit Markus Reiterberger den Vize-Titel in der Endurance-WM.

Die neue Saison beginnt 2022 mit dem Langstrecken-Klassiker in Le Mans. Es ist die 45. Edition auf der 4,185 km langen Rennstrecke in Frankreich. Auch in diesem Jahr sind Suzuki, BMW, Yamaha, Kawasaki, Ducati und Honda mit Werksteams vertreten und alle haben ein Ziel – die Weltmeisterschaft gewinnen.

Nachdem am Freitag im zweiten Qualifying (10:20 bis 12:10 Uhr) die Pole-Position ausgefahren wird, geht es am Samstag um 15 Uhr in das Rennen über 24 Stunden. Mit Markus Reiterberger (BMW), Marvin Fritz (Yamaha) und Superbike-WM-Fahrer Philipp Öttl (Ducati) sind drei deutsche Fahrer auf konkurrenzfähigen Werksmaschinen unterwegs. Alle wollen in Le Mans auf das Podium.

Wer es nicht nach Le Mans schafft, um den Saisonstart und die großartige Atmosphäre (erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind wieder Zuschauer live vor Ort) mit zu erleben, dem bieten sich Möglichkeiten, alles aus dem Wohnzimmer zu verfolgen. Eurosport bietet ab 14:45 Uhr am Samstag den Start mit deutschem Kommentar, allerdings nur auf dem meist kostpflichtigen Sender Europsort 2. Der französische Sender sendet durchgehend live bis um 23:55 Uhr in der Nacht. Am Sonntag folgt ab 6 Uhr erneut das volle Programm bis nach dem Zieleinlauf um 15:30 Uhr.

Rund um die Uhr kann das legendäre Rennen auf servusTV.com verfolgt werden. Der österreichische Sender zeigt das gesamte Rennen im Livestream, allerdings mit englischem Kommentar. Wer den Eurosport-Player abonniert hat (Kostenpflichtig) kann ebenfalls jede Minute online verfolgen.

TV-Plan 24h Le Mans, Eurosport 2:

Samstag, 16. April: 14:45 bis 23:55 Uhr (Start 15:00 Uhr)

Sonntag, 17. April: 6:00 bis 15:30 Uhr