24h Le Mans: Schwerer Startunfall von Bradley Smith

Turbulente Startphase beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. YART-Yamaha fiel auf den letzten Platz zurück, Bradley Smith war in einen schweren Unfall verwickelt. Nach 90 Minuten führte das Suzuki-Werksteam.

Bei über 20 Grad Celsius Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein erklang um 14:47 Uhr die französische Nationalhymne. Nach zwei Jahren ohne Zuschauer, war an der Rennstrecke von Le Mans das Adrenalin zu spüren. Die 45. Ausgabe des 24-Stunden-Rennen von Le Mans starte pünktlich um 15 Uhr mit dem traditionellen Le Mans-Start und die 52 Teams gingen auf die große Reise einmal rund um die Uhr.

YART-Yamaha ging von der Pole-Position ins Rennen, doch Startfahrer Karel Hanika bekam die R1 mit der Startnummer 7 ein weiteres Mal nicht zum Laufen. Während der Tscheche ans Ende des Feldes fiel, konnte sich Gregg Black (Yoshimura SERT) an die Spitze setzen, hinter ihm folgte F.C.C. TSR Honda (Mike die Meglio) und das BMW-Werksteam mit Jeremy Guarnoni. Florian Alt (Viltais Yamaha) ging als Vierter in die erste Runde.

Überschattet wurde der Start durch einen schweren Unfall vom ehemaligen MotoGP-Piloten und Bradley Smith (Moto Ain). Der Yamaha-Fahrer aus England wurde nach einem schlechten Start vom Franzosen Christophe Seigneur (Seigneur Motorsport/BMW) torpediert und blieb einige hundert Meter später auf dem Randstreifen liegen. Während Seigneur die Unfallstelle auf eigenen Beinen verlassen konnte, wurde Smith einige Minuten ärztlich versorgt. Das Safety-Car kam auf die Strecke.

Nach etwa 25 Minuten wurde das Rennen wieder freigegeben und Honda-Pilot Mike di Meglio schnappte sich gleich in der ersten Schikane die Führung von Black. In einem spannenden Zweikampf fuhren die beiden Franzosen durch die erste Stunde auf dem 4,185 km langen Kurs. Ducati-Werksfahrer Xavi Fores kämpfte sich früh an Guarnoni vorbei auf Platz 3, der französische BMW-Fahrer konnte die Pace des Spaniers zunächst nicht mitgehen.



Während sich Yamaha-Werksfahrer Karel Hanika bereits nach einer Dreiviertelstunde in die Top-10 kämpfte, hatten die Mannschaften von MACO Racing (Yamaha), TRT 27 (Suzuki) und Ferre Feurprier (Yamaha) Stürze zu verzeichnen.

Als erste der Werksmannschaften erledigte ERC Endurance Ducati den ersten Boxenstopp. Startfahrer Xavi Fores übergab die Panigale V4R nach 56 Minuten an Langstrecken-Legende David Checa. Weltmeister Yoshimura SERT folgte nach knapp einer Stunde und 33 zurückgelegten Runden. Die Suzuki übernahm Xavier Simeon von Gregg Black. YART war mittlerweile in den Top-5 angekommen, nach 65 Minuten übergab Hanika das Steuer an Marvin Fritz. BMW blieb am längsten auf der Strecke. Erst nach 70 Minuten kam Guarnoni in die Box, Markus Reiterberger übernahm die M 1000 RR.

Nach 90 Minuten war die Reihenfolge folgendermaßen: Suzuki führte knapp vor Honda. Markus Reiterberger lag mit seiner BMW 30 Sekunden dahinter, Vierter war Ducati, vor YART-Yamaha.

24h Le Mans, Stand nach 90 Minuten: