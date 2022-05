24h Spa: Neuer Zeitplan für das EWC-Comeback

Am Pfingstwochenende steht in der FIM Endurance-Weltmeisterschaft das zweite Saisonrennen auf dem Plan. Die Teams und Fahrer kehren erstmals nach 19 Jahren zurück nach Spa-Francorchamps.

Suzuki gewann 2003 das legendäre 24-Stunden-Rennen auf der spektakulären Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Die Japaner sind bis heute die letzten Triumphatoren des Klassikers, denn das Event wurde seitdem nicht mehr ausgetragen.

In diesem Jahr ist es dann endlich soweit. Die Organisatoren der Langstrecken-WM und die Streckenbetreiber in Belgien haben in den letzten Jahren alles in Bewegung gesetzt, um am ersten Juni-Wochenende (2. bis 5. Juni) die Rückkehr der «24H SPA EWC MOTOS» in den Ardennen zu feiern.

Nach dem ersten Saisonrennen in Le Mans kommt das Weltmeister-Team von Yoshimura SERT Motul als Spitzenreiter und Top-Favorit nach Spa-Francorchamps. Xavier Simeon, Gregg Black und Sylvain Guintoli gewannen das 24-Stunden-Rennen in Le Mans mit ihrer Suzuki GSX-R vor dem Yamaha-Werksteam von YART (Fritz, Hanika, Canepa). Ebenfalls große Hoffnungen auf einen Erfolg hat das BMW Motorrad World Endurance Team von Werner Daemen. Die Mannschaft ist nur wenige Kilometer von Spa zu Hause und Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni wollen den bitteren Ausfall vom ersten Rennen wieder gutmachen.

Aufgrund besserer TV-Präsenz wurde der Zeitplan für das Comeback in Spa-Francorchamps leicht verändert. Zum einen wurde das erste Qualifying am Donnerstag um 20 Minuten vorgezogen – es beginnt nun um 15:40 Uhr. Wichtiger für die Zuschauer: Der Rennstart der 31. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens in Spa wurde am Samstag von 14 Uhr auf 13 Uhr vorverlegt. Dementsprechend wird das Führende Team am 5. Juni bereits um 13 Uhr mit dem schwarz-weiß karierten Tuch abgewunken.

Tickets für das EWC-Wochenendene in Spa-Francorchamps (79 Euro) gibt es unter folgendem Link: 24hspamotos.com

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

9:00 - 10:50 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft