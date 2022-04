24h Le Mans: Suzuki wiederholt Erfolg aus dem Vorjahr

Mit einer meisterlichen Vorstellung holte sich das Suzuki Werksteam Yoshimura SERT den Sieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Für den japanischen Hersteller war es der 14. Sieg beim traditionsreichen Event in Le Mans.

Der Saisonstart der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2022 in Le Mans fand unter perfekten Bedingungen statt. Tagsüber stieg das Thermometer auf über 20 Grad und auch in der Nacht wurde es nicht kälter als 8 Grad, für ein Rennen im April ziemlich bemerkenswert. Sportlich machten vor allem die Teams von F.C.C. TSR Honda, YART-Yamaha und Yoshimura SERT Schlagzeilen. Durch einen Flüssigkeitsverlust an der Yamaha vom Schweizer David Chevalier, wurde am Ende noch einmal das Safety-Car auf die Strecke geschickt. Das Rennen wurde aber dann im Renntempo beendet.

Josh Hook, Mike di Meglio und Gino Rea legten zu Beginn des 24-Stunden-Rennens auf dem Circuit Bugatti eine beeindruckende Pace vor. Das Honda-Werksteam kämpfte lange Zeit mit Suzuki um die Führung, musste aber am Samstagabend und Sonntagmorgen Rückschläge durch Defekte und durch einen Sturz hinnehmen. Am Ende blieb ihnen ein starker dritter Platz für das Team von Masakazu Fujii.

Vorne kristallisierte sich in der langen Nacht von Le Mans ein großartiger Zweikampf zwischen Suzuki und Yamaha heraus. YART-Yamaha kam von der Pole-Position, Karel Hanika brachte die R1 jedoch viel zu spät in Bewegung und somit fand er sich am Ende des Feldes wieder. In einer fulminanten Aufholjagd fuhr das Team aus Österreich bis auf Platz 2 nach vorne. Die Mannschaft von Teamchef Mandy Kainz hielt diesen Rang bis zum Fallen der Zielflagge und Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika hatten großen Grund zu Freude.

Yamaha konnte zwar den Druck auf Yoshimura SERT Motul aufrechterhalten, doch ernsthaft angreifen konnten sie den aktuellen EWC-Weltmeister nicht. Sylvain Guintoli musste die GSX-R am Samstagabend einmal ohne Benzin zurück zur Box schieben, ansonsten gab es keine Probleme beim Team von Damien Saulnier und Yohei Kato. Guintoli, Gregg Black, und Xavier Simeon gewannen am Ende das 45. 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem Vorsprung von einer Runde.

Gleich hinter den drei Werksmannschaften von Suzuki, Yamaha und Honda landeten eine ganze Reihe Superstock-Teams im Gesamtergebnis. Der Sieg in dieser Kategorie ging nach einer bärenstarken Leistung an Philipp Steinmayr, Baptiste Guittet und Hugo Clere vom Team 18 Sapeurs Pompiers. Die «Feuerwehrmänner» hatten am Samstag noch einige technische Probleme und sie waren bis auf Platz 25 zurückgerutscht. Am Ende war die Pace des Trios jedoch so stark, dass ihnen niemand das Wasser reichen konnte. Zweiter wurde das No Limits Motor Team (Suzuki), Platz 3 ging an die Honda-Mannschaft National Motos mit den beiden Schweizern Valentin und Sebastian Suchet sowie Guillaume Raymond.

Mit der Leistung im Rennen überzeugte das Bolliger Team aus der Schweiz. Die Privatmannschaft von Kevin Bolliger, die in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum in der Endurance-WM feiern, kamen ohne größere Probleme über das gesamte Rennen und holten am Ende mit ihrer neuen Kawasaki Platz 8. In der EWC-Wertung bedeutet das für Jan Bühn, Jesper Pellijeff und Nico Thöni Position 4.

Auf Platz 14 fuhr LRP Poland mit Dominik Vincon, Stefan Kerschbaumer und Bartlomiej Lewandowski, das bedeutet Punkte für Rang 6 in der EWC-Klasse. Hinter der polnischen BMW-Mannschaft kam Jan Mohr mit seinem Team Energie Endurance 91 auf Rang 16 ins Ziel, in der Superstock-Klasse war das der neunte Platz. Das Ducati-Werksteam beendete das Rennen nach einigen Zwischenfällen auf dem 15. Gesamtrang, Punkte kassierten Philipp Öttl, Xavi Fores und David Checa für EWC-Platz 7. Das Team SRC Kawasaki kam als 18. ins Ziel auf dem 4,185 km langen Kurs.

Auch die Mannschaften von METISS (Pons, Santo Domingues, Trautmann) und Aviobike (Gesselbaur, Dangel, Groppi) erreichten das Ziel. Die Metiss-Truppe wurde 28. und das Yamaha-Team von Aviobike fuhr nach einem schwierigen Rennen auf Platz 27. Die Teams von Motobox Kremer Racing (Dehaye, Ströhlein, Walchhütter) und Vitalais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal) erreichten das Ziel nicht. Auch das BMW-Werksteam (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni) musste bereits frühzeitig die Segel streichen.

Ergebnis 24h Le Mans 2022: