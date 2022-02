24h Spa: Alle Infos zum Endurance-Comeback im Juni

Obwohl der Kalender der Endurance-Weltmeisterschaft 2022 noch nicht vollständig zu sein scheint, bereiten sich die Fahrer und Teams auf drei 24-Stunden-Rennen vor. Das legendäre Rennen in Spa-Francorchamps kehrt zurück.

Seit dem 15. November ist das Gelände der Rennstrecke von Spa-Francorchamps eine Großbaustelle. An vielen Stellen werden die Sturzräume vergrößert und die Auslaufzonen durch Kiesbetten ersetzt oder erweitert. Seit vielen Jahren gab es auf dem Kurs in den Ardennen keine internationalen Motorradrennen mehr, doch dem Ziel der Rennstreckenbetreiber, Weltmeisterschaftsläufe auf der sieben Kilometer langen Berg-und-Tal-Bahn auszutragen, ist man mit einer C-Homologierung der FIM, bedeutend nahe. Nach Abnahme der Kultstrecke im April soll im Juni erstmals seit 2003 ein 24-Stunden-Rennen der Endurance-WM ausgetragen werden.



Insgesamt 25 Millionen Euro wurden in den Umbau gesteckt, die größte Investition in der Historie der Rennstrecke, wie Spa-Geschäftsführer Melchior Wathelet am Freitag betonte. «Ich möchte allen Unterstützern danken, dass wir dieses Abenteuer erleben dürfen. Bereits vorab möchte ich mich vor allem bei den Zuschauern verneigen, denn sie werden dieses Event zu etwas Einzigartigem machen und am Ende klar davon profitieren», sagte er. «Es ist zwar keine neue Strecke, aber mindestens eine völlig neue Atmosphäre. Es ist fantastisch, dass wir in Zukunft Motorrad- und Autorennen auf sehr hohem Niveau in Spa erleben dürfen.»

«Wir haben sehr viel in die Sicherheit investiert, doch auch für unsere Besucher haben wir einiges geplant. Mit neuen Tribünen und spektakulären Zuschauerplätzen rund um die Strecke, bieten wir ein einzigartiges Erlebnis», freute sich Wathelet und fügte an: «Der Zugang zum Fahrerlager wird frei für alle sein, es wird eine Fanzone geben und einige Autogrammstunden mit den Fahrern. Die Fans werden die Motorräder und Fahrer nicht nur sehen, sie werden das Event fühlen.»

Vom 2. bis 5. Juni bekommen die Fans in Spa-Francorchamps das volle Programm geboten. Die Trainings und Qualifyings werden am Donnerstag und Freitag über die Bühne gehen, der Rennstart wird am Samstagnachmittag um 14 Uhr erfolgen. Neben dem 24-Stunden-Rennen der FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft startet auch die Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf der historischen Piste in Belgien. Ebenfalls im Rahmenprogramm wird ein 4h-Classic-Rennen sein sowie die Premiere des «International Bridgestone Handy Race», einem Rennen für Menschen mit Behinderungen.

Tickets für das Comeback der Langstrecken-WM in Spa sind bereits erhältlich, bis zum 15. März unter vergünstigten Konditionen. Eine Wochenendkarte für alle vier Tage ist ab 70 Euro erhältlich, eine Tageskarte für den Sonntag gibt es für 40 Euro, dabei erhalten Kinder unter 16 Jahren und Menschen mit einer Schwerbehinderung freien Eintritt. Camping für die Dauer der Veranstaltung kostet 65 Euro pro Person.

«Für mich persönlich war es die einfachste Entscheidung in meinem Leben, als wir erstmals von der Möglichkeit hörten, ein Rennen in Spa-Francorchamps zu fahren. Für die Endurance-WM ist es ein unglaubliches Plus, diesen Namen im Rennkalender zu haben und es war die klare Voraussetzung, dass wir auf dieser Piste ein 24-Stunden-Rennen fahren», erklärte Francois Ribeiro von Discovery Sports Events. «Ein Vertrag über zehn Jahre festigt die Position der Rennstrecke in unserer Serie und aufgrund der hohen Investitionen in die Strecke bestätigt es unsere starke Zusammenarbeit für die kommenden Jahre. Wir rechnen 2022 mit 30 bis 35 Teams, die fest in die Meisterschaft eingeschrieben sein werden, für das Rennen in Spa sind maximal 60 Startplätze vorgesehen.»

Der Franzose weiter: «Le Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka und Le Castellet, das sind die besten Rennstrecken, die du in deinem Kalender haben kannst. Das Event in Spa wird eine unglaublich technische Herausforderung für die Fahrer und Teams sein und es wird die Serie auf ein sehr hohes Level heben.»

«Discovery Sports Events arbeitet unermüdlich an einer extrem hohen Übertragungsqualität für die Zuschauer zu Hause. Es wird eine vollständige Übertragung der Rennen geben und wir arbeiten mit 23 TV-Sendern zusammen, die der Veranstaltung in Belgien insgesamt etwa 30 Millionen Zuschauer bringen werden», betonte Ribeiro optimistisch.

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

16:00 - 17:50 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

9:00 - 10:50 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

14 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

14 Uhr – Zielankunft

Vorläufiger Terminkalender

16.04. Le Mans (Frankreich)

04.06. Spa-Francorchamps (Belgien)

07.08. Suzuka (Japan)

17.09. Bol d’Or (Frankreich)