Spa-Test: BMW heizt am ersten Tag richtig ein

Bevor am Pfingstwochenende im Juni das große Comeback der Endurnace-WM in Spa-Francorchamps gefeiert wird, testen die Teams in dieser Woche in den Ardennen. BMW setzte am Dienstag an Tag 1 die erste Referenz.

Das BMW Motorrad World Endurance Team rund um Teamchef Werner Daemen hat es nicht weit bis zur Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Das Werksteam des deutschen Herstellers ist im belgischen Zonhoven stationiert, gerade einmal 120 Kilometer von der legendären Berg-und-Tal-Bahn entfernt.

Die 24h Spa – Ein echtes Heimrennen also für die Mannschaft, die im April beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans mit einem Motorschaden frühzeitig aus dem Rennen ausfielen. Am ersten Testtag der Langstrecken-WM am Dienstag auf dem 6,985 km langen Kurs im Osten von Belgien setzten Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni mit einer Rundenzeit von 2:20,887 min die Bestzeit.

Markus Reiterberger berichtete am Dienstagabend in der Pressekonferenz von seinen Erlebnissen. «Wir waren bereits im letzten Jahr mit dem Dunlop Testteam in Spa, ich konnte den Rundenrekord auf der alten Strecke aufstellen. Seitdem ist es immer schön, hier her zu kommen. Die Veränderungen an der Piste finde ich gut, ich liebe es, hier zu fahren. Die Strecke ist schneller geworden, durch den neuen Asphalt ist deutlich mehr Grip vorhanden und es gibt viel weniger Bodenwellen», erklärte der Bayer voller Vorfreude auf das anstehende Event. «Werner sagte mir seit Jahren, dass ich unbedingt in Spa fahren muss und endlich ist es so weit. Er fuhr früher den Rundenrekord, ich glaube, es ist ein perfekter Ort für uns.»

Knapp hinter dem BMW-Werksteam fuhr die Yamaha-Werksmannschaft von YART auf den zweiten Platz. Die österreichische Truppe von Mandy Kainz fuhr sogar in der zweiten von drei Sessions die Bestzeit. Am Ende mussten Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa sich mir einer 2:21,353 min zufriedengeben, womit sie eine gute halbe Sekunde hinter der Bestzeit landeten.

Ebenfalls stark dabei war das Team F.C.C. TSR Honda France mit Josh Hook, Mike di Mgelio und Gino Rea. Das Spitzenteam des japanischen Herstellers fuhr eine Bestzeit von 2:21,694 min und landete damit direkt vor Yoshimura SERT Motul (Suzuki). Platz 5 holte sich Webike SRC Kawasaki France.

Das deutsche Team ERC Endurance Ducati fuhr auf dem Kurs eine beste Zeit von 2:22,937 min und platzierte sich damit auf dem sechsten Rang. Mit 2:26,583 min setzte das Traditionsteam Bolliger Racing Switzerland ebenfalls ihr ersten Schritte in Spa. Auch erstmals auf der Rennstrecke, die vor 19 Jahren zuletzt Heimat für ein Endurance-WM-Rennen war, die Yamaha-Truppe von Motobox Kremer Racing. Am Mittwoch findet in Spa der zweite und letzte Testtag vor dem 24-Stunden-Rennen am 4./5. Juni statt.

Spa-Francorchamps, Test, Dienstag (17. Mai):

1. BMW Motorrad World Endurance, BMW M 1000 RR, 2:20,887 min

2. YART-Yamaha, Yamaha YZF-R1, 2:21,353

3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000 R-RR, 2:21,694

4. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 2:21,979

5. Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX-10R, 2:22,192

6. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 2:22,937

7. Tati Team Beringer Racing, Kawasaki ZX-10R, 2:23,732

8. Wojcik Racing Team, Yamaha YZF-R1, 2:23,853

9. Moto AIN Racing Team, Yamaha YZF-R1, 2:24,317

10. Viltais Racing Igol, Yamaha YZF-R1, 2:24,761



Ferner:

Team Bolliger Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 2:26,583

Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 2:28,131