Kawasaki mit Rea, Lowes und Haslam zum 8h von Suzuka 27.05.2022 - 14:54 Von Helmut Ohner

© FIM EWC Jonathan Rea (10) konnte Yamaha-Ass Katsuyuki Nakasuga 2019 in die Schranken weisen

Das offizielle Kawasaki-Werksteam wird in diesem Jahr mit den beiden World-Superbike-Piloten Jonathan Rea und Alex Lowes sowie dem BSB-Fahrer Leon Haslam am Acht-Stunden-Rennen in Suzuka (07.08.) teilnehmen.