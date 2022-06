Marvin Fritz angeschlagen: «Zähne zusammenbeißen»

YART-Yamaha sicherte in Spa-Francorchamps die zweite Pole-Position in diesem Jahr. Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika lieferten ein sauberes Qualifying auf der Ardennen-Achterbahn ab. Wie läuft das Rennen?

Nach dem schweren Sturz von Marvin Fritz am Donnerstag in Spa musste YART-Yamaha auf das Ersatzbike wechseln, denn das Feuer und der Einschlag sorgten dafür, dass die YZF-R1 nicht mehr einsatzfähig war. Dennoch ergatterte das österreichische Team die Pole-Position für das 24-Stunden-Rennen am Samstag und Sonntag.

Nach der erfolgreichen Qualifikation sprach Karel Hanika über seine Session. Der Tscheche sorgte mit 2:18,845 min für die absolut beste Runde in Spa-Francorchamps. «Wir versuchen natürlich zu gewinnen. Das ist bei jedem Rennen unser Hauptziel. Seit Le Mans haben wir hart an unseren Schwachpunkten gearbeitet», erklärte der 26-Jährige. «Ich genieße es, in Spa zu fahren, es ist eine großartige Rennstrecke. Ich bin happy, dass wir gemeinsam mit meinen Teamkollegen erneut die Pole-Position erreichen konnten.»

Marvin Fritz tauchte mit einem verbundenen Arm auf der Pressekonferenz am Freitag auf. Er schilderte die Vorgehensweise anschließend. «Ich hatte am Donnerstag diesen Crash in Kurve 5, das war nicht so wild. Ich bin dann weitergefahren, doch das Bike war nicht in Ordnung. Mir ist dann das Vorderrad blockiert und ich bin gerade aus in die Streckenbegrenzung eingeschlagen – bei 140 km/h», berichtete der deutsche Yamaha-Werksfahrer. «Mein Handgelenk ist angeschwollen, aber ich fühle mich bereits stärker als am Vortag. Ich war in Q2 auf gebrauchten Reifen unterwegs, das Bike fühlte sich perfekt an.»

«Ich bin zuversichtlich, dass es am Samstag noch besser sein wird. Ich werde meine Zähne zusammenbeißen, denn es wird ein hartes Rennen», betonte der 29-Jährige. «Die Konstanz wird das Wichtigste sein. Wir wollen nicht zu viel Druck machen, denn das Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich für die Meisterschaft zu erzielen. Die Strecke ist genial, sie eignet sich mit ihrer Länge perfekt für die EWC. In der Nacht ist es sehr speziell.»

Auch Niccolo Canepa genießt die Berg-und-Tal-Bahn in Spa. Für mich ist es eine der verrücktesten Strecken der Welt. Mir bereitet es sehr viel Spaß, auf dem Kurs zu fahren – am Tag wie auch in der Nacht. Wir hatten beim Nachttraining alle sehr viel Spaß. Als das Training vorbei war, waren wir uns alle einig, dass wir unbedingt weiterfahren wollen. Danke an die Organisatoren, es ist eine großartige Veranstaltung.

