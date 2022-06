Spa: YART-Yamaha holt Pole, BMW in Lauerstellung

Fritz, Hanika & Canepa: Pole in Spa

YART-Yamaha erkämpfte sich im zweiten Qualifying am Freitag die Pole-Position für das 24-Stunden-Rennen in Spa. BMW und Suzuki platzierten sich direkt hinter Karel Hanika, Marvin Fritz und Niccolo Canepa.

Karel Hanika fuhr in seiner Session am Freitagmittag einen neuen Rekord auf der 6,985 km langen Rennstrecke von Spa. Der Tscheche umrundete den Kurs in den Ardennen mit einer Zeit von 2:18,845 min, obwohl die Session zweimal wegen Stürzen unterbrochen werden musste. Bartlomiej Lewandowski (LRP Poland) und Felix Rodriguez Gras (Players) stürzten jeweils schwer und mussten anschließend ärztlich behandelt werden.

Gemeinsam mit der 2:19,494 min von Niccolo Canepa ergab die errechnete Bestzeit von 2:19,170 min die Pole-Position für das YART-Yamaha-Team, fünf WM-Zähler gehen auf das Konto des Teams. Seit dieser Saison werden nur die besten zwei Fahrer eines Teams in die Wertung für die Startposition einbezogen. Marvin Fritz setzte jedoch ebenfalls mit 2:19,826 min die Bestzeit in seiner Gruppe. Für das Team von Mandy Kainz ist es die zweite Pole in dieser EWC-Saison.

BMW Motorrad World Endurance kam am Vortag auf Position 3. Am Freitag verbesserte sich das Team, denn mit einer theoretischen Rundenzeit von 2:19,703 min reichte es zu Startplatz 2 für Ilya Mikhalchik, Jeremy Guarnoni und Markus Reiterberger. «Reiti» fuhr mit 2:19,385 min deutlich schneller als in Q1. Yoshimura SERT Motul fuhr auf Startplatz 3. Xavier Simeon, Sylvain Guintoli und Gregg Black lieferten starke Rundenzeiten auf der Suzuki GSX-R1000.

Nachdem F.C.C. TSR Honda am Donnerstag noch die provisorische Pole-Position erzielt hatte, lief es am Freitag für das Trio auf der Fireblade nicht nach Plan. Gino Rea und Mike di Meglio stürzten in ihren Sessions, am Ende reichte es für eine Zeit von 2:20,365 min – nur Startplatz 4.

Chaz Davies, David Checa und Xavi Fores fuhren mit der Panigale V4R vom ERC Endurance Ducati-Team auf Position 6. Endurance-Neuling Chaz Davies lieferte bereits am Donnerstag eine beste Zeit von 2:21,653 min auf dem knapp sieben Kilometer langen Kurs ab.

Das Team Bolliger (Bühn, Thöni, Pellijeff) lieferte am Donnerstag und Freitag ordentliche Zeiten. In der Startaufstellung platzierte sich das Team aus der Schweiz jedoch etwas weiter hinten als erhofft auf dem 22. Platz. Wie bereits von Teamchef Kevin Bolliger vorausgesagt, waren die Spitzenplätze nicht erreichbar, aber das 24-Stunden-Abenteuer bringt seine eigenen Gesetzte mit sich.

Das Team Motobox Kremer aus Rheinland-Pfalz erlebte bisher eine ordentliche Woche. Für die kleine Truppe um Manfred Kremer und Georg Haas geht es in den Ardennen nicht um die letzten Zehntel. Geoffroy Dehaye, Stefan Ströhlein und Lukas Walchhütter holen das Beste aus dem Material heraus, sie zählen am Ende auf die Konstanz. Startposition 29 bildet eine gute Basis für das Yamaha-Team. In der Superstock-Klasse steht das Wojcik Superstock-Team (M. Skopek, Manfredi, Webb) auf der Pole (Gesamtplatz 12).

24h Spa, Ergebnis Qualifying 1 & 2 kombiniert (3. Juni):