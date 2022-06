Lukas Trautmann: Spa-Renneinsatz in letzter Sekunde 04.06.2022 - 11:31 Von Tim Althof

© Trautmann Lukas Trautmann wird in Spa auf Yamaha am Rennen teilnehmen © Althof Im Warm-up saß Luki erstmals auf dem neuen Bike

Unverhofft kommt oft – so ein altbekanntes Sprichwort. Es dürfte an diesem Wochenende bei der EWC in Spa wohl perfekt auf die Situation von Lukas Trautmann zutreffen. Der Österreicher wird auf Yamaha unterwegs sein.