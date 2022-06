Ins kalte Wasser geworfen: Luki Trautmann erobert Spa

Obwohl er für ein ganz anderes Team nach Spa angereist war, gewann Lukas Trautmann die Superstock-Klasse beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps auf einer Yamaha. Der kurzfristige Wechsel machte sich bezahlt.

Erst in Le Mans kehrte Lukas Trautmann aus seiner Rennsportpause zurück in die Langstrecken-WM. Nach einem harten Rennen in Frankreich verabredete er sich für das EWC-Comeback in Spa mit dem Team ITeM 17. Doch der Österreicher war nur als Reserve gesetzt, das Bike und die Struktur machte ihn ebenfalls etwa stutzig.

So nutze der 26-Jährige kurzer Hand die Gelegenheit und stieg vor dem Warm-up am Samstagmorgen beim französischen Team LH Racing als dritter Fahrer ein. Der ehemalige IDM-Superbike-Fahrer und Yamaha R6 Cup-Champion fand sich im Team gleich zurecht. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Johan Nigon und Enzo de la Vega fuhr Trautmann ein sauberes Rennen auf der 6,9 km langen Ardennen-Achterbahn. Am Ende sprang der Klassensieg und Gesamtrang 8 dabei heraus.

«Es hat alles funktioniert. Das Motorrad ist von Anfang an einwandfrei gelaufen, wir hatten keine Probleme, keine Stürze», freute sich der Yamaha-Fahrer nach dem Rennen beim Interview mit SPEEDWEEK.com. «Natürlich gab es den einen oder andern Moment, wo das Adrenalin mal hochgeht, aber jeder hat einfach großartig gearbeitet.»

Trautmann fand schnell gefallen an der Strecke in Belgien. «Wir waren in der Nacht sehr gut dabei, auch im Regen hat es funktioniert. Ich war noch mit den Slicks unterwegs, als es angefangen hatte mit dem Regen. Ich habe es aber einfach auf die sichere Bank gelegt, das hat geklappt», sagte er und betonte gleich darauf: «Am Ende zählt der alt bekannte Spruch: ‚If you want to finish first, first you have to finish’. Wir haben einfach die wenigsten Fehler gemacht, wir waren alle sehr konstant.»

Zum Team fügte der in Deutschland Lebende hinzu: «Der Team-Spirit ist einfach genial. Ich bin zum Warm-up hingekommen, kannte das Motorrad nicht, zumindest in dieser Kombination mit den Reifen. Ich habe mich aber direkt wohlgefühlt.»

Wie lief es bei den schwierigen Bedingungen am Sonntagmorgen? «Wir hatten glücklicherweise viel Vorsprung, als der Regen kam. Ich habe dann geschaut, dass ich nicht unbedingt die Pace machen musste. Das wäre zu riskant gewesen», entgegnete Trautmann. «Ich habe keinen Druck gehabt, konnte mich in Ruhe zurechtfinden.»

Wie schaut die Zukunft des ehemaligen Red Bull MotoGP Rookies Cup-Fahrers aus? Gibt es ein EWC-Wiedersehen mit Tarutmann? «Bol d’Or klappt auf jeden Fall, ich weiß nur noch nicht, bei welchem Team ich fahren werde», stellte der Spa-Sieger klar.

Ergebnis «24h Spa EWC Motos» 2022: