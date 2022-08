Regen in Suzuka: Honda bleibt vor Yamaha und Kawasaki

Honda geht als Favorit in das Top-10-Trial am Samstag in Suzuka. Das Trio Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi und Iker Lecuona fuhr am Freitag im Qualifying zum Acht-Stunden-Rennen die Bestzeit. Yamaha auf Position 2.

In Suzuka findet an diesem Wochenende das dritte Wochenende der Endurance-Weltmeisterschaft 2022 statt. Traditionell setzen die japanischen Werke sehr viel auf das spektakuläre Event, dementsprechend haben Honda und Kawasaki spezielle Teams für das Acht-Stunden-Rennen an den Start gebracht.

Bei Kawasaki sind die Superbike-WM-Fahrer Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam im Einsatz, Honda hat neben den Japanern Tetsuta Nagashima und Takumi Takahashi mit Iker Lecuona ebenfalls einen Superbike-WM-Star auf dem EWC-Bike. Yamaha konzentriert sich ebenso wie Suzuki auf die jeweiligen Top-EWC-Teams. Das Yamaha Austria Racing Team ist mit Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika in Japan unterwegs, Suzuki setzt auf Gregg Black, Kazuki Watanabe und auf Sylvain Guintoli, doch der Superbike-Weltmeister von 2014 verletzte sich in dieser Woche an der linken Hand und verpasst deshalb das Event.

Team HRC setzte in Qualifying 1 die erste Marke. Nagashima fuhr mit 2:04,942 min einen neuen Rundenrekord, wodurch auch kombiniert mit dem zweitbesten Fahrer auf der Honda, Takumi Takahashi, die Gesamtbestzeit auf dem Papier stand. Hinter der Werks-Honda landete YART und das Kawasaki-Werksteam. BMW (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni) kam auf den sechsten Platz.

Im zweiten Qualifying auf dem 5,8 km langen Kurs, der in Form einer Acht gebaut ist, funkte Regen dazwischen. Somit änderte sich an der Rangfolge an der Spitze nichts mehr. Die Besonderheit beim Endurance-Event in Suzuka: In einem speziellen Top-10-Trial am Samstag wird die Pole-Position vergeben.

In dieser Session starten die ersten zehn Teams nach den beiden Qualifyings, um die Pole-Position auszufahren. Jeweils zwei Fahrer eines Teams fahren eine schnelle Runde, die beste Zeit zählt am Ende für die Startaufstellung. Die Startränge ab Platz 11 werden nach dem Qualifying-Ergebnis gewertet.

Bevor es am Samstag um die ersten WM-Punkte für die schnellsten fünf Teams geht, findet am Abend in Suzuka noch das wichtige Nachttraining statt.

