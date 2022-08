Gregg Black (Yoshimura SERT): «Unverhofft kommt oft»

Eigentlich sollte Gregg Black beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka als Teamkapitän seine Kollegen bei Yoshimura SERT von der Box unterstützen. Jetzt muss der französische Langstreckenspezialist doch noch als Fahrer ran.

Mitte Juni gab Yoshimura SERT Motul bekannt, dass beim Acht-Stunden-Rennen nicht Gregg Black neben seinen Kollegen Sylvain Guintoli und Xavier Siméon die Suzuki GSX-R1000R pilotieren wird, sondern Suzuki-Testfahrer Kazuki Watanabe, der sich in den letzten Jahren große Verdienste um die Weiterentwicklung des Motorrades geleistet hat.

Laut Team war es immer die Absicht den Japaner zum 60-Jahr-Jubiläum der Rennstrecke am für die japanischen Motorradhersteller so wichtigen Rennens antreten zu lassen. «Black wird als Teamkapitän eine Führungsrolle übernehmen und die Fahrer von der Box aus unterstützten. Für den Bol d'Or auf dem Circuit Paul Ricard wird Black wieder als Fahrer zurückkehren», so Teamboss Yohei Kato.

Black wird an diesem Wochenende entgegen des ursprünglichen Plans der regierenden Weltmeister doch noch als Fahrer bei der 43. Auflage des prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennens an den Start gehen, weil die Nennung von Siméon aufgrund seiner Covid19-Erkrankung im letzten Moment zurückgezogen werden musste.

Zeitplan (Lokalzeit)

Freitag, 5. August

08.10 – 10.10 Uhr Freies Training

12.10 – 13.40 Uhr Qualifying 1

15.50 – 17.20 Uhr Qualifying 2

18.30 – 19.30 Uhr Nachttraining

Samstag, 6. August

14.15 – 15.00 Uhr Freies Training

15.30 – 17.00 Uhr Top-10-Trial-Shootout

Sonntag, 7. August

08.30 – 09.15 Uhr Warm-up

11.30 – 19.30 Uhr Rennen