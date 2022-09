Bol d'Or, 10h: Ducati führt – auch ohne Chaz Davies

An der Spitze führt unverändert die Ducati des deutschen ERC Endurance-Teams, doch in der Superstock-Klasse macht es das führende Team in der Gesamtwertung spannend. Philipp Steinmayr zittert um den Titelgewinn.

Das Team 18 Sapeurs Pompiers kam als führende Superstock-Mannschaft zum Saisonfinale nach Le Castellet. Bis zum Morgen war die Yamaha-Truppe unter den ersten drei Teams der seriennahen Klasse zu finden, doch dann überhitzte die Maschine des französischen Teams.

Fahrer Philipp Steinmayr erklärte am Sonntagmorgen: «Der Motor hat in der Nacht beim mir angefangen heiß zu laufen. Es war etwas mit dem Kühler, den wir dann getauscht haben. Auch nachdem wir den Sensor für die Wassertemperatur getauscht hatten, wurde es nicht besser. Wir tauschen jetzt den Zylinderkopf, in der Hoffnung, dass wir das Rennen dann beenden können.»

Mit einem Vorsprung von 19 Punkten reiste das Team der «Feuerwehrleute» zum Bol d’Or. Da das Team LH Racing mit Lukas Trautmann bereits aus dem Rennen ausgeschieden ist, bildet das No Limits Team (Suzuki) den größten Konkurrenten. Wenn die Mannschaft mit Steinmayr, Clere und Guittet ins Ziel kommt, sollte der Titel in Reichweite sein.

Mehr als 90 Minuten schraubte die Mannschaft, dann ging es zurück auf die Strecke. Doch Baptiste Guittet brachte die R1 bereits nach einer Runde zurück in die Box. Ein weiterer Versuch dauerte nur fünf Runden, dann stand das Bike wieder bei den Mechanikern.

An der Spitze liegt nach 19 Stunden weiterhin die Ducati Panigale V4R vom Team ERC Endurance aus Karlsruhe. Chaz Davies, David Checa und Xavi Fores liegen mehr als eine Runde vor dem Kawasaki-Team Tati Beringer mit Leon Haslam bei seinem 24-Stunden-Rennen-Debüt. Doch die Spitzenreiter müssen ohne Chaz Davies auskommen, denn seit Mitternacht ist der Waliser mit Rückenproblemen nicht mehr gefahren. Auf Platz 3 fährt das polnische Wojcik Racing Team (Linfoot, Morais, Gines) – die bestplatzierte Yamaha-Truppe.

F.C.C. TSR Honda fährt weiter in Richtung WM-Titel: fünfter Platz fünf Stunden vor dem Ende des legendären Langstrecken-Rennens in Südfrankreich. Die Bolliger-Mannschaft von Kevin Bolliger ist am Sonntagmorgen auf Position 7, womit auch in der Gesamtwertung noch ein starkes Endergebnis in Reichweite liegt. LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski) ist nach einem etwas längeren Boxenstopp in den Morgenstunden von Platz 10 auf Rang 14 zurückgefallen.

Bol d'Or, Stand nach 19 Stunden: