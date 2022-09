Bol d’Or, 13h: ERC-Ducati vor zwei Yamaha-Teams

Nach 22 Stunden beim 86. Bol d’Or führt weiterhin die ERC Endurance Ducati das EWC-Saisonfinale in Südfrankreich an. Dahinter wurde es für die Tati-Kawasaki-Truppe zu einem Albtraum.

Der Traum vom WM-Titel ist vorbei: Das Tati Team Beringer hatte sich bis um 10.30 Uhr am Sonntagmorgen ernsthafte Hoffnungen auf den WM-Titel gemacht. Die französische Mannschaft von Teamchef Patrick Enjolras war bis dahin das zweitplatzierte Team im Rennen, zeitweise führten Leon Haslam, Bastien Mackels und Greg Leblanc sogar. Doch eine gerissene Ventilfeder zwang die Mechaniker zu unerwünschter Arbeit an der Kawasaki. Nach 22 Stunden steht die Startnummer 4 immer noch in der Box.

Ausgezeichnet läuft das 24-Stunden-Rennen hingegen für Ducati. Die ERC-Mannschaft aus Deutschland führt nach 22 Stunden ungefährdet das Saisonfinale an. Für David Checa und Xavi Fores ist es keine leichte Aufgabe, die Führung zu verwalten, denn Chaz Davies ist seit der Nacht nicht mehr gefahren, weil ihn Rückenschmerzen beeinträchtigen. Das bisher beste Ergebnis von ERC-Ducati stammt vom Saisonfinale in Most 2021, als es zu Platz 6 reichte.

Den zweiten Platz belegt das Wojcik-Racing-Team aus Polen mit zwei Runden Rückstand auf ERC. Auf Rang 3 steht das zweitplatzierte Yamaha-Team von Viltais aus Frankreich. Florian Alt kann gemeinsam mit Erwan Nigon und Steven Odendaal auf einen Podestplatz hoffen, doch die Honda-Werksmannschaft F.C.C. TSR Honda macht noch von hinten Druck.

Hinter F.C.C. fährt die SRC Kawasaki mit Randy de Puniet, Etienne Masson und Florian Marino um einen Top-5-Platz, Sechster ist das Maco-Team aus der Slowakei mit Anthony West. Pech für das Team Bolliger nach fast 22 Stunden. Ein längerer Stopp hat Jan Bühn, Nico Thöni und Kevin Denis von Platz 7 bis auf Rang 10 zurückgeworfen – Kühlwasser wurde an der ZX-10R nachgefüllt.

LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski) liegt als bestes BMW-Team auf Rang 13, Motobox Kremer fährt auf Position 18 um den 5,6 km langen Kurs in Le Castellet.

Bol d'Or, Stand nach 22 Stunden: