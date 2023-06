24h Spa: Sorgt mehr Licht auch für mehr Sicherheit?

Im April gewann BMW in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen die Superstock-Klasse mit Jan Bühn. Unmittelbar vor dem zweiten Saisonevent der Endurance-WM in Spa-Francorchamps steigt auch die Spannung beim Deutschen an.

Vor den 24h von Spa-Francorchamps am kommenden Wochenende baute das Tecmas-MRP-BMW-Team zusätzliche Scheinwerfer an die M1000RR, auf der Jan Bühn erneut auf der Jagd nach einem Podestplatz sein wird. Die belgisch-französische Mannschaft geht als WM-Leader in das spektakuläre Rennen in den Ardennen, neben Bühn werden erneut Kenny Foray und Loic Arbel im Sattel der leistungsstarken BMW sitzen. Doch bringen die Scheinwerfer auch mehr Sicherheit?

Ein Schlüsselpunkt bei der Veranstaltung im letzten Jahr war die schlecht ausgeleuchtete Strecke. Im Vergleich zu den Rennen in Le Mans und Le Castellet geriet die Rennstrecke damit bei den meisten Fahrern ins Hintertreffen. Damals reagierten die Verantwortlichen mit mobilen Scheinwerfen an den gefährlichsten Stellen. Für 2023 wurde das Event zudem im Juni nach hinten verschoben, sodass die Nacht extrem kurz sein wird. Sonnenuntergang am Samstag ist um 21.49 Uhr, um 5.25 ist die Sonne dann bereits wieder am Himmel zu sehen.

Dennoch hat BMW das Thema in den Vordergrund gestellt. «Für die Dunkelheit sind wir gut gerüstet, denn mein Team hat zusätzliche Scheinwerfer an der BMW M1000RR angebracht, sodass wir bestmöglich vorbereitet sein werden», so der IDM Supersport-Meister von 2015. «Ich möchte das Wochenende genießen und werde alles geben, um ein starkes Ergebnis erzielen zu können. Ich bin gespannt auf das Wiedersehen mit dem Team und der Rennstrecke.»

Der in Kronau beheimatete Bühn hat sich für den EWC-Lauf auf der 6,985 km langen Achterbahn im Osten von Belgien einiges auf die Fahne geschrieben. «Nach dem traumhaften Saisonstart in Le Mans, kommen wir als Spitzenreiter in der Superstock-Klasse nach Spa. Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen der spektakulären Rennstrecke», betonte der 32-Jährige vor dem ersten Testtag, der am Mittwoch stattfinden wird.

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining

Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start

Superstock-Stand nach 1 von 3 Rennen:

1. Tecmas MRP BMW, 64 Punkte

2. 3ART Best of Bike, 53

3. Chromeburner RAC41 Honda, 40

4. Honda No Limits, 38

5. Junior Team LMS, 25

6. Wojcik Racing SST, 24

7. Slider Endurance, 22

8. TRT 27 Bazar, 19

9. ADSS97, 17

10. National Motos Honda, 16