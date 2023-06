24h Spa: YART setzt am Mittwoch erste Duftmarke

Bereits am Mittwoch ging es für die meisten EWC-Teams in Spa-Francorchamps auf die Strecke und Yamaha überzeugte am Ende mit der besten Performance. Honda und BMW komplettierten die Top-3.

Traditionsgemäß beginnen die Wochenenden der Endurance-Weltmeisterschaft mit einem privaten Test am Dienstag vor dem Rennen. Da das Event in Spa aber um einen Tag gekürzt wurde (Qualifyings und Nachttraining sind erst am Freitag, am Donnerstag wird nicht gefahren) fand der Testtag am Mittwoch auf dem Kurs in der Provinz Lüttich, Belgien statt.

Von 9 bis 17 Uhr wurde auf dem Circuit Spa-Francorchamps für das 24-Stunden-Rennen geprobt, wobei pro Team zwei Bikes erlaubt waren. Am Ende setzte sich das Yamaha Austria Racing Team mit starken Rundenzeiten in Szene. Karel Hanika, Marvin Fritz und Niccolo Canepa fuhren auf der YZF-R1 eine Bestzeit von 2:19,657 Minuten. Im Schnitt sind das auf dem fast sieben Kilometer langen Parcours 180 km/h.

Zum Vergleich: Der Qualifying-Rekord in Spa stammt ebenfalls von YART aus dem letzten Jahr. Damals fuhr Karel Hanika eine Rundenzeit von 2:18,845 min auf der 6,985 km langen Strecke.

Hinter Yamaha kamen am Mittwoch F.C.C. TSR Honda mit Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer (2:20,530 min) und BMW (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni) mit einer besten Zeit von 2:20,546 min auf die Plätze 2 und 3. Gleich dahinter folgte die Honda vom Team Viltais Racing auf Platz 4. Floran Alt, Steven Odendaal und der zuletzt angeschlagene Leandro Mercado waren knapp 1,3 Sekunden hinter den Spitzenreitern.

Yoshimura SERT Motul, in Le Mans mit einem unglücklichen Sturz in Kurve 1 nach dem Start und am Ende Siebter, erreichte mit Gregg Black, Sylvain Guintoli und Etienne Masson den fünften Platz. Die Mannschaft von KM99 (Yamaha), die seit diesem Jahr neu in der Endurance-WM unterwegs ist, erreichte beim ersten Test zum Heimspiel Position 6. Florian Marino, Bastien Mackels und der ehemalige Supersport-Weltmeister Lucas Mahias setzten als beste Zeit eine 2:21,668 min.

Während ERC Endurance mit Chaz Davies, Xavi Fores und David Checa als Bestmarke den Kurs auf der Ducati mit 2:21,772 Minuten absolvierten, kam das Team Bolliger (Thöni, Brenner, Romero Barbosa) mit der Kawasaki zu einem starken achten Platz.

Spa-Test, Mittwoch (14. Juni):

1. YART-Yamaha, 2:19,657 Minuten

2. F.C.C. TSR Honda, 2:20,530

3. BMW World Endurance, 2:20,546

4. Honda Viltais Racing, 2:21,082

5. Yoshimura SERT Motul, 2:21,454

6. KM99, 2:21,668

7. ERC Endurance Ducati, 2:21,772

8. Team Bolliger Switzerland, 2:22,710

9. Team Moto Ain, 2:22,959

10. Tati Team Beringer, 2:23,143

Zeitplan, 24h Spa-Francorchamps

Freitag, 16. Juni

10.00 – 11.00 Uhr Freies Training

12.00 – 14.00 Uhr Qualifying 1

15.15 – 17.15 Uhr Qualifying 2

21.30 – 23.00 Uhr Nachttraining

Samstag, 17. Juni

14.00 Uhr Start