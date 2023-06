Yamaha, BMW oder Suzuki: Wer gewinnt in Spa?

Am Samstag startet in Spa-Francorchamps das zweite Saisonrennen der FIM Endurance-WM. Mit Yamaha, BMW, Suzuki und Honda stehen auf den ersten vier Startplätzen unterschiedliche Hersteller. Doch wer macht das Rennen?

Das Wetter spielt an diesem Wochenende mit. Die Wettervorhersage für Spa-Francorchamps zeigt am Sonntag bis zu 27 Grad. Der sinnflutartige Regen scheint in diesem Jahr auszubleiben. Wenn es am Samstag um 14 Uhr in das 24-Stunden-Rennen geht, haben die Fahrer und Teams alle Hände voll zu tun, aber perfekte Bedingungen.

Niccolo Canepa hat am Freitag auf dem 6,985 km langen Kurs die Bestzeit hingelegt. Da beim Qualifying der EWC die Zeiten der beiden schnellsten Fahrer kombiniert in die Wertung gehen, landete das Yamaha Austria Racing Team überlegen auf der Pole-Position in Spa-Francorchamps. Gemeinsam mit Marvin Fritz und Karel Hanika wird die Mannschaft von Mandy Kainz das Rennen von der Spitze aus aufnehmen.

«Im letzten Jahr waren wir erstmals in Spa. Die Strecke war schwierig und sehr technisch, du musst sehr viel Respekt zollen. In diesem Jahr ist es deutlich einfacher für uns. Dennoch ist die Strecke wirklich sehr schnell, Bike, Reifen und auch Fahrer haben sich verbessert», betonte Canepa in der Pressekonferenz nach dem Qualifying. «Sehr viele Teile der Rennstrecke sind einfach unglaublich. Von Raidillon bis Blanchimont und auch das ganze Infield ist der Wahnsinn.»

Der Yamaha-Pilot weiter: «Ich bin mit dieser einzigartigen Rennstrecke aufgewachsen und habe historische Rennen gesehen. Ich habe niemals daran geglaubt, dass ich hier einmal mit dem Motorrad fahren würde. Ich möchte der EWC danken, dass wir in Spa dieses Rennen fahren können.»

«Die Strecke scheint langsamer zu sein als im letzten Jahr. Unser Team hat trotzdem einen guten Job gemacht, denn alle Fahrer waren schnell unterwegs», sagte BMW-Werksfahrer Ilya Mikhalchik, der die beste Zeit auf der M1000RR gefahren hatte. »Das Motorrad ist gut vorbereitet und insgesamt sind wir auch mit den Reifen zufrieden, denn wir sind recht konkurrenzfähig. Wir freuen uns auf das Rennen, das Wetter ist gut und wir möchten es genießen.»

Doch kann das BMW World Endurance-Team im Rennen den Rückstand zu Yamaha aufholen? «In der Endurance-WM solltest du keine Erwartungen haben. Mit diesem Gefühl, kannst du am Ende auch etwas Starkes erreichen. Ich bevorzuge es, nicht darüber nachzudenken», so der Ukrainer.

Das Team Yoshimura SERT Suzuki fuhr am Freitag auf Position 3. Der ehemalige Superbike-Weltmeister Sylvain Guintoli glaubt daran, dass in diesem Jahr in Spa eine reelle Chance auf den Sieg besteht. «Im letzten Jahr hatten wir kein gutes Rennen, denn mechanische Probleme haben uns weit zurückgeworfen. Aber das Bike passt gut zur Strecke und die Pace ist wirklich gut», freute sich der Franzose. «Unsere Rundenzeiten sind nicht ultimativ gut, aber für das Rennen sind wir gut dabei. Das Motorrad ist top und unser Team ist glücklich.»

«Für Motorrad, Reifen und auch den Körper wird es eine große Herausforderung, denn es wird sehr warm werden und die Strecke ist wirklich nicht einfach. Für die Bridgestone-Teams sind die hohen Temperaturen sicher von Vorteil», so Guintoli. «Aber es gibt noch andere Mannschaften, die auf den Reifen setzen, deshalb wird es ziemlich spannend.»

Ergebnis Qualifying Spa (kombinierte Zeit der zwei schnellsten Piloten):

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 2:19,251 min

2. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, 2:20,210

3. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, 2:20,285

4. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, 2:20,308

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R, 2:20,939

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1, 2:21,192

7. Team Moto AIN (Perolari, Tamburini, Polita), Yamaha YZF-R1, 2:22,006

8. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R, 2:22,318

9. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R, 2:22,503

10. Wojcik Racing Team EWC (Morais, Vinales, Gines), Yamaha YZF-R1, 2:22,627

11. ERC Endurance Ducati (Fores, Checa, Pellijef), Ducati Panigale V4R, 2:22,664

12. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, 2:23,262

13. Tecmas MRP BMW (Foray, Bühn, Arbel), BMW M 1000 RR, 2:23,713



Ferner:

27. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, 2:26,738

WM-Stand nach dem Qualifying in Spa:

1. F.C.C. TSR Honda France, 65 Punkte

2. YART – Yamaha Official Team EWC, 59

3. BMW Motorrad Endurance, 44

4. ERC Endurance, 38

5. Honda Viltais Racing, 37

6. Tati Team Beringer, 33

7. Yoshimura SERT Motul, 23

8. Kawasaki Webike Trickstar, 23

9. Wojcik Racing Team EWC, 17

10. Bolliger Switzerland, 16

11. Motobox Kremer Racing, 10

12. Maco Racing, 10

13. LRP Poland, 9

14. Team Moto AIN, 2