Ducati in Spa: Getriebeschaden und keine WM-Punkte

Mit großen Hoffnungen kam das ERC Endurance Ducati-Team zum 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Doch bereits nach wenigen Stunden war der EWC-Lauf für das deutsche Team vorbei.

Mit Xavi Fores und David Checa waren am Endurance-WM-Wochenende in Spa-Francorchamps zwei sehr erfahrene Piloten für Ducati im Rennen. Der dritte Fahrer auf der Panigale V4R sollte der ehemalige Supersport-Weltmeister und Superbike-Vizemeister Chaz Davies sein, doch dieser konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht in Belgien antreten. Für ihn wurde der Schwede Jesper Pellijeff ins Team geholt, der sich auch gleich gut auf das italienische Bike einschießen konnte.

Nach Position 11 im Qualifying am Freitag ging Fores, der bereits am kommenden Wochenende wieder auf der Supersport-Ducati in der MotoAmerica am Start stehen wird, motiviert ins Rennen. Nach 79 Runden auf dem 6,985 km langen Berg-und-Tal-Kurs war der Traum des deutschen Teams um Teammanager Frank Hoffmann dann vorbei. Fores rollte mit Getriebeproblemen zurück in die Box, wo die Mechaniker nichts mehr machen konnten, um das Bike zurück auf die Strecke zu bringen.

«Was soll ich sagen – es war von Anfang an klar, dass das hier in Spa ein schwieriges Wochenende für uns wird, das wussten wir vorher. Am Ende hatten wir auch wieder mal kein Glück und mussten nach nur wenigen Stunden aufgeben», erklärte Fores im Anschluss. «Wir hatten gehofft, dass wir ein paar Punkte holen können, aber es hat nicht sollen sein. Auf meinem letzten Stint habe ich gemerkt, dass das Schalten immer schwerer wird und das war dann der Anfang vom Ende. Es ist natürlich schade, das Wochenende so zu beenden, aber wir werden umso stärker beim Bol d’Or zurück sein und dort wieder um das Podest kämpfen.»

Auch Jesper Pellijeff war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben: «Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, viel mehr mit dieser schönen ProKASRO Ducati Panigale V4R EWC zu fahren und noch schneller zu werden, aber am Ende hat es nicht sein sollen. Wir mussten früh mit einem Technik-Problem aufgeben und unser Rennen war vorbei, ehe es eigentlich so richtig begonnen hatte. Ich möchte mich beim gesamten ERC Endurance Ducati bedanken, dass ich hier dieses Wochenende für sie fahren durfte, auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie wir gehofft hatten.»

David Checa gehört mit vier WM-Titeln in der EWC zu den erfolgreichsten und erfahrensten Fahrern. Dennoch jagd der Spanier auch mit 43 Jahren noch um die Rennstrecken. Der Ausfall in Spa ärgerte ihn entsprechend. «Einmal mehr war das Glück nicht auf unserer Seite und wir mussten nach nur wenigen Rennstunden aufgeben. Natürlich ist das die Endurance und es kann immer alles passieren, aber wir wollten dennoch mehr», so der Ducati-Fahrer.

«Wir wussten, dass es ein schwieriges Wochenende wird, aber wir wollten trotzdem ein gutes Rennen fahren und eigentlich auch Punkte für die Weltmeisterschaft sammeln. Wir müssen das jetzt abhaken und uns auf den Bol d’Or konzentrieren», fügte Checa hinzu. «Dort haben wir letztes Jahr bis fast zum Schluss um den Sieg gekämpft und wir wissen, dass wir dort stark sind. Und mit all den Verbesserungen, die wir mittlerweile an unserer Ducati Panigale V4R EWC haben, sogar noch stärker.»