8h Suzuka: HRC mit Lecuona, Vierge und Takahashi

Während Kawasaki und Yamaha darauf verzichten, ihre Superbike-WM-Asse nach Suzuka zu schicken, werden seitens Honda Iker Lecuona und Xavi Vierge aufgeboten, um mit Takumi Takahashi das 8h-Rennen zu gewinnen.

Am ersten August-Wochenende findet das traditionelle «Coca-Cola Suzuka Eight Hours» statt. Obwohl es für die japanischen Motorradhersteller kein wichtigeres Rennen im Jahr gibt, haben sich sowohl Kawasaki, als auch Yamaha haben beschlossen dieses Jahr auf die Teilnahme ihrer Superbike-WM-Fahrer am Rennen zu verzichten. Weil nur eine Woche davor im tschechischen Most die seriennahe Weltmeisterschaft gastiert, ist ihnen der logistische Aufwand zu groß.

Nachdem man in der MotoGP und der Superbike-Weltmeisterschaft eine eher untergeordnete Rolle spielt, möchte Honda wenigstens das prestigeträchtige Rennen auf der hauseigenen Rennstrecke für sich entscheiden. Nach fünf empfindlichen Niederlagen gegen Yamaha und Kawasaki ging im Vorjahr das Team HRC mit dem spanischen Superbike-Ass Iker Lecuona sowie den japanischen Lokalmatadoren Tetsuta Nagashima und Takumi Takahashi als Sieger hervor.

Neben Lecuona und dem vierfachen Suzuka-Sieger Takahashi wird dieses Jahr mit dem Spanier Xavi Vierge der zweite Werksfahrer aus der Superbike-Weltmeisterschaft die Honda CBR1000RR-R für das Werksteam der Honda Racing Corporation in Suzuka aufgeboten. Auch wenn die vollständige Nennliste noch nicht vorliegt – man rechnet mit weiteren stark besetzten Honda-Mannschaften, geht das Trio geht wohl als großer Favorit ins Rennen.