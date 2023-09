Bol d’Or im TV: Entscheidet Regen die Endurance-WM?

Die Trainings und Qualifyings auf dem Circuit Paul Ricard im Süden Frankreichs verliefen bei besten Wetterbedingungen und mit neuen Rekordzeiten, doch am Samstag sorgt Regen für Aufregung.

Der deutsche BMW-Pilot Markus Reiterberger fuhr im Qualifying zum 86. Bol d‘Or in dieser Woche eine neue Rekordrunde auf der 5,673 km langen Strecke in Le Castellet. Eine Rundenzeit von 1:51,596 min zeugt davon, dass der Kurs in einem hervorragenden Zustand ist und das Wetter ebenfalls mitspielte.

Die BMW M1000RR des Teams von Werner Daemen ist für das Finale der Endurance-WM also bestens gerüstet, denn mit Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni hat der Bayer auch zwei schlagkräftige Teamkollegen an seiner Seite und damit weiterhin eine realistische Chance auf den Titelgewinn gegen F.C.C. TSR Honda (Hook, di Meglio, Techer) und das Yamaha Austria Racing Team (Hanika, Fritz, Canepa).

Doch vor dem Start zum großen Finale um 15 Uhr wird Regen eine große Rolle spielen. Bereits am Morgen zog durch Südfrankreich eine Gewitterfront und somit haben sich die Verhältnisse für den Bol d’Or klar verändert. Die Vorhersage sagt bis in den späten Nachmittag immer wieder Schauer voraus und auch am Sonntag kann weiterer Regen hinzukommen.

Für die Teams ist das besonders schwierig, denn das geplante Warm-up wurde kurzer Hand vor zwei Tagen ersatzlos gestrichen. Die Fahrer können sich somit nicht auf die nasse Fahrbahn einstellen, die besonders auf dem Circuit Paul Ricard wegen der vielen lackierten Flächen sehr trickreich sein kann. Stattdessen wird es vor dem Rennstart eine weitere Einführungsrunde geben. Letztendlich kommt es auf Fingerspitzengefühl und Erfahrung an.

Wer das 24-Stunden-Rennen nicht vor Ort verfolgen kann, dem bieten sich verschiedene Möglichkeiten von zu Hause aus. Über ServusTV On kann das Event komplett und ohne Unterbrechung mit englischem Kommentar gestreamt werden. Die Übertragung beginnt am Samstag um 14.15 Uhr.

Bei Eurosport 2 und Discovery Plus gibt es zum einen die Möglichkeit, das EWC-Finale mit deutschem Kommentar zu verfolgen, oder ebenfalls in englischer Sprache ohne Werbeunterbrechungen. Eurosport 2 und Discovery Plus ist jedoch kostenpflichtig und ein Abo muss entsprechend abgeschlossen werden.

Ergebnis, Bol d’Or, Qualifying:

1. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51,658. 2. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:51,665 min. 3. F.C.C. TSR Honda France, Honda CBR1000RR-R, 1:51,864. 4. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:52,047. 5. ERC Endurance Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53,026. 6. KM99, Yamaha YZF-R1, 1:53,285. 7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX-10R, 1:53,318. 8. Honda Viltaïs Racing, Honda CBR1000RR, 1:53,470. 9.Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53,727. 10. Moto AIN, Yamaha YZF-R1, 1:53,761. Ferner: 11. Tecmas-MRP BMW, BMW M1000RR, 1:54,161. 13. National Motos Honda, Honda CBR1000RR, 1:54,408. 14. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:54,477. 16. Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, 1:55,536. 19. Team Poland, BMW S1000RR, 1:55,872. 20. OG Motorsport World Endurance, Yamaha YZF-R1, 1:56,024. 31. Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:57,288. 33. Junior Team LMS Suzuki, Suzuki GSX-R1000, 1:57,462.