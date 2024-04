Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha oder doch BMW? 12.04.2024 - 12:08 Von Helmut Ohner

© FIM EWC F.C.C. TSR Honda France gewann im Vorjahr das 24h-Rennen in Le Mans © FIM EWC YART Yamaha möchte als Titelverteidiger mit einem Sieg in die Saison starten © FIM EWC Kann BMW den japanischen Motorradherstellern ein Schnippchen schlagen? Zurück Weiter

​ Am 20. April startet in Le Mans die Endurance-WM in die neue Saison. Im Vorjahr hatte Honda vor Yamaha und BMW die Nase vorne. Die sieggewohnten Teams von Suzuki und Kawasaki brennen auf Revanche.