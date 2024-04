Le Mans: Titelverteidiger YART Yamaha mit Handicap 16.04.2024 - 09:41 Von Helmut Ohner

© FIMEWC Niccolò Canepa laboriert noch an der Schulterverletzung, die er sich in Daytona zugezogen hat

«Never change a winning team»! Unter diesem Motto geht YART Yamaha zum vierten Mal mit derselben Fahrerbesetzung in die neue Saison. In Le Mans tritt man allerdings mit einem Handicap an.