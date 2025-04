24h Le Mans: Für das «Familienfoto» ins Stadtzentrum

Die Begeisterung der Fans für das 24-Stunden-Rennen für Motorräder ist in Le Mans spürbar. Der Automobile Club de l'Ouest tut aber auch einiges dafür, um das Interesse der Fans für die Veranstaltung hoch zu halten.

Das 24-Stunden-Rennen für Motorräder, das seit 1978 ausgetragen wird, ist in Le Mans eine Veranstaltung mit absolutem Kultcharakter. Alljährlich lassen es sich zigtausende Zuseher nicht nehmen, die Nacht zum Tag zu machen und rund um den 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti ihrem favorisierten Team zuzujubeln.

Yoshimura SERT Motul sind dieses Jahr die Gejagten. Das Team, das in Le Mans ihr Hauptquartier hat, legte mit ihrem Sieg den Grundsteil für den WM-Titel. Nach unzähligen Anläufen inklusive einiger Podiumsplatzierungen wollen sowohl BMW Motorrad World Endurance, als auch YART Yamaha endlich auch in Le Mans gewinnen und für F.C.C. TSR Honda France und Kawasaki Webike Trickstar geht es darum, an ihre Erfolge in der jüngeren Vergangenheit anzuknüpfen.

Der Organisator der Veranstaltung, der Automobile Club de l'Ouest, versteht es auch ausgezeichnet, das Interesse und die Begeisterung der Fans hoch zu halten. Von einer Polizeieskorte begleitet rollen sämtliche Rennmaschinen, die am Langstreckenklassiker teilnehmen, ins Stadtzentrum, wo sie auf dem Place des Jacobins Aufstellung nehmen.

Auf einer extra aufgebauten Tribüne vor der imposanten Kathedrale von Le Mans gibt es dann auch das bereits traditionelle «Familienfoto» aller Fahrer, die für den Auftakt der diesjährigen Langstrecken-Weltmeisterschaft ihre Nennung abgegeben haben.

Zeitplan

Donnerstag, 17. April

10:00 – 12:00 Uhr Freies Training

16:00 – 17:50 Uhr Erstes Qualifying

20:30 – 22:00 Uhr Nachttraining

Freitag, 18. April

10:20 – 10:40 Uhr Zweites Qualifying

Samstag, 19. April

10:30 – 11:15 Uhr Warm-up

15:00 Uhr Start