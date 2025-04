24h Le Mans: Endurance-Spektakel zu Ostern im TV

In Le Mans steigt der EWC-Saisonstart 2025

Die Endurance-WM geht in die nächste Runde. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bildet den Auftakt der Saison 2025. Spektakel und Nervenkitzel ist garantiert, großartiger Motorsport wird geboten – auch im TV.

Die 48. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans geht an diesem Osterwochenende über die Bühne. Mit 53 gemeldeten Teams steht den Fans und Zuschauern ein großartiges Spektakel bevor, das auch noch vom Wetter stark beeinflusst werden könnte. Für Samstag, so die Wettervorhersage, könnte Regen für ein Durcheinander sorgen und die Kräfteverhältnisse neu sortieren.

Yoshimura SERT Motul gewann im Vorjahr die Endurance-Weltmeisterschaft zum 19. Mal. Auch in diesem Jahr sind BMW, Yamaha, Kawasaki und Honda mit Werksteams vertreten und alle haben ein Ziel – sie wollen die Weltmeisterschaft gewinnen und Suzuki damit entthronen. Auch wenn es offiziell kein Werkseinsatz ist, bekommt das Suzuki-Team durch den Hersteller und Yoshimura starke Unterstützung und gilt erneut als Top-Favorit.

Wer das Spektakel auf dem Circuit Bugatti, gut zwei Autostunden südlich von Paris nicht live vor Ort verfolgen kann, hat einige Optionen für das heimische Wohnzimmer. Der meist kostenpflichtige Sender Eurosport 2 überträgt den ersten WM-Lauf 2025 vom Start am Samstag (15 Uhr MESZ) bis zum Ziel live und mit deutschem Kommentar. Auch über Discovery+ kann das Rennen in Le Mans in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung gestreamt werden. Jedoch ist dafür ein Abonnement erforderlich.

Frei empfangbar im deutschsprachigen Raum ist das Rennenüber ServusTV On. Der Streamingdienst des österreichischen Senders bietet das Rennen ebenfalls in voller Länge und ohne Werbeunterbrechung an – jedoch nur mit englischem Kommentar. Über SPEEDWEEK.com halten wir Sie ebenfalls über das gesamte Wochenende auf dem Laufenden.