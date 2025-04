Regenschlacht in Le Mans: 25 Stürze nach zwei Stunden 19.04.2025 - 17:14 Von Tim Althof

© Good Shoot / David Reygondeau Start zum Rennen in Le Mans vor vollen Zuschauerrängen © Good Shoot / David Reygondeau Auf dem Suzuki-Gespann wurde der Siegerpokal gebracht © FIMEWC.com Marvin Fritz (Yamaha) stürzte in Runde 1 Zurück Weiter

Nach zwei Stunden führt Honda beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Stürze von YART, SERT und BMW sorgten für viel Wirbel in der Anfangsphase des EWC-Klassikers in Frankreich. Auch die deutschsprachigen Teams mit Problemen.