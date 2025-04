Motobox Kremer: Morais verletzt, auch Lehmann raus

Verletzungspech plagt das Yamaha-Team von Manfred Kremer und Georg Haas beim EWC-Saisonstart in Le Mans. Routinier Sheridan Morais und Superbike-Rookie Lennox Lehmann gehen nicht an den Start – so geht es weiter.

Der Saisonstart der Endurance-WM in Le Mans sollte für das deutsche Team Motobox Kremer (Yamaha) zu einem sauberen Fundament für die Saison 2025 werden. Über den Winter konnten Manfred Kremer und Georg Haas die Partnerschaft mit Yamaha ausbauen und mit Twan Smits und Sheridan Morais zwei starke Piloten neben Daniel Rubin und Ersatzpilot Bastian Ubl präsentieren.

Smits, der in dieser Saison auch für Yamaha in der IDM Superbike am Start stehen wird, verletzte sich bereits bei den Vorbereitungen auf die Saison und musste das Wochenende in Le Mans absagen. Als Ersatzmann wurde Youngstar Lennox Lehmann an Bord geholt – das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit Bugatti konnte kommen.

Doch bereits am Donnerstag im freien Training der erste Schock: Morais stürzte in der schnellen ersten Kurve und musste anschließend zum Check ins Medical Center. Die Diagnose? Kahnbeinbruch und somit das Aus für dieses Wochenende. Noch schlimmer kam es am Freitag. Auch Lennox Lehmann musste einen Rückzieher machen. Der 19-Jährige aus Dresden wird nicht in Le Mans starten.

«Es ist wirklich eine harte Woche für uns. Nachdem wir am Dienstag noch sehr guter Dinge waren, das Paket funktionierte, die Fahrer waren stark aufgelegt, stehen wir vor dem Start zum Rennen vor ganz neuen Herausforderungen», fasste Georg Haas die Geschehnisse in Frankreich zusammen. «Wir sind trotzdem positiv gestimmt und gehen voller Zuversicht und mit unserem gewohnten Teamgeist in das 24-Stunden-Rennen.»

In das Rennen am Samstag und Sonntag geht es für die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz von Startplatz 35. Neben Rubin und Bastian Ubl wird als dritter Fahrer Mateusz Molik auf der Yamaha fahren und um WM-Punkte kämpfen. Der 19-jährige Pole war als Ersatzmann beim Team Wojcik (Honda) gesetzt und springt nun beim Team Motobox Kremer ein.

24h Le Mans, kombiniertes Ergebnis Q1 und Q2:

1. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:34,664 min

2. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000R, 1:34,869

3. Tati Team AVA6, Honda CBR1000 RR-R, 1:35,127

4. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:35,667

5. ERC Endurance, BMW M1000RR, 1:35,683

6. F.C.C. TSR Honda, Honda CBR1000 RR-R, 1:35,757

7. Kawasaki Webike Trickstar, Kawasaki ZX10R, 1:35,806

8. ELF Marc VDS/KM99, Yamaha YZF-R1, 1:36,018

9. Maxxess by BMRT 3D, Kawasaki ZX10R, 1:36,378

10. HERT by Moto-Jungle, BMW M1000RR, 1:36,712 (SST)



Ferner:

13. Team Bolliger Switzerland, Kawasaki ZX10R, 1:37,249

35. Motobox Kremer Racing, Yamaha YZF-R1, 1:40,305