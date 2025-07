8h Suzuka: Überraschendes Comeback von Jonas Folger

Jonas Folger kehrt vorübergehend als Aktiver in den Rennsport zurück. Der KTM-Testfahrer und ehemalige MotoGP-Pilot nimmt auf Vermittlung seines Kumpels Marcel Schrötter am prestigeträchtigen Suzuka 8 Hours teil.

Jonas Folger beendet zumindest für ein Rennen seine Motorsportpension. Der KTM-Testpilot und ehemalige MotoGP-Fahrer, der sich 2017 beim Großen von Deutschland auf dem Sachsenring nur Marc Marquez geschlagen geben musste, wird am kommenden Wochenende nochmals als Aktiver an einem Rennen teilnehmen. Mit dem Acht-Stunden-Rennen in Suzuka hat sich der Deutsche die prestigeträchtigste Veranstaltung für sein Kurz-Comeback ausgesucht.

Sein Kumpel Marcel Schrötter, der ebenfalls in Japan an den Start gehen wird, vermittelte ihm einen Platz im Suzuki-Team «S-PULSE DREAM RACING», in dem die Japaner Hideyuki Ogata und Sodo Hamahara seine Teamkollegen sein werden. Für den 31-Jährigen aus Mühldorf in Oberbayern wird es übrigens nicht nur das Debüt in Suzuka, sondern auch im Langstreckenrennsport sein.

Das Abenteuer beginnt für ihn Mitte der Woche, wenn die letzten Testfahrten für das unvergleichliche Event stattfinden. Die Qualifyings finden am Freitag statt. Am Samstag folgt das Top-10-Trial-Shootout und am Sonntag um 11:30 Uhr Ortszeit beginnt der dritte Lauf der Endurance-Weltmeisterschaft, der acht Stunden dauert und aufgrund der extremen Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit den Fahrern, Teams und der Ausrüstung alles abverlangen wird.

«Ich freue mich gewaltig auf Suzuka und bin auch sehr aufgeregt, nach so langer Zeit wieder nach Japan zu reisen», erklärte der fünffache Grand-Prix-Sieger. «Das letzte Mal war ich 2017 dort, was mir wie eine Ewigkeit vorkommt. Ich liebe Japan und habe es immer genossen, dorthin zu reisen. Allerdings erwartet mich dieses Wochenende in Suzuka eine völlig neue Herausforderung. Die Strecke ist für mich völliges Neuland.»

«Suzuka ist eine legendäre Strecke. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich so aufgeregt bin. Alles wird neu und anders sein als ich es gewohnt bin, vor allem der gesamte Ablauf. Hinzu kommen die taktischen Manöver, die ein Langstreckenrennen erfordert und die wir im Detail durchgehen werden. Das wird für mich spannend. Aber zuerst freue ich mich darauf, das Team, seine Arbeitsweise und natürlich das Motorrad und sein Fahrverhalten kennenzulernen.»

«Die Freude auf mein erstes Suzuka-Abenteuer ist riesig und ich hoffe, dass wir am Ende als Team ein gutes Ergebnis erzielen können. Hoffentlich bleiben wir von technischen Defekten verschont und kommen ohne Stürze durch die lange Distanz. Ich danke dem Team für sein Vertrauen, weil ich noch keine Erfahrung mit Langstreckenrennen habe. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei KTM für die spontane Freigabe bedanken, dass ich in Suzuka dabei sein kann, was ich schon immer wollte.»

Zeitplan Suzuka 8 Hours (Ortszeit)

Freitag, 1. August

08:30 – 10:30 Uhr Freies Training

12:00 – 13:30 Uhr Qualifying 1

15:30 – 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 – 19:50 Uhr Freies Nachttraining

Samstag, 2. August

14:15 – 15:00 Uhr Freies Training

15:30 – 17:00 Uhr Top-10-Trial

Sonntag, 3. August

08:30 – 09:15 Uhr Warm-up

11:30 – 19:30 Uhr Rennen