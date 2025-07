Davey Todd oder Ivo Lopes: Wer ersetzt Hannes Soomer?

TT-Sieger Davey Todd steht in der engeren Auswahl, am Suzuka 8 Hours teilzunehmen

Weil er sich bei der IDM in Oschersleben eine Fingerverletzung zugezogen hat, kann Hannes Soomer nicht am Suzuka 8 Hours teilnehmen. Ob ihn Davey Todd oder Ivo Lopes ersetzen wird, entscheidet sich am Donnerstag.

Hannes Soomer, der das Team «TONE RT Syncedge 4413 BMW» im vergangenen Jahr in Suzuka zum Sieg in der mit Dunlop-Reifen ausgestatteten Superstock-Kategorie verhalf, und beim 8-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps Teil der siegreichen Superstock-Mannschaft «Champion-MRP -Tecmas» war, sollte eigentlich zusammen mit dem Japaner Naomichi Uramoto und dem Franzosen Loris Baz in Suzuka für «AutoRace Ube Racing» an den Start gehen.

Der 27-jährige Este muss jedoch aufgrund einer Handverletzung, die er sich Anfang des Monats bei einem Sturz während der IDM-Veranstaltung in der Motorsport Arena Oschersleben zugezogen hat, auf die Teilnahme verzichten, sodass das von James Racing Co., Ltd. gemanagte «Auto Race Ube Racing»-Team einen Ersatz finden muss. Die Entscheidung, wer die BMW M1000RR fahren wird, soll zwischen dem Portugiesen Ivo Lopes und dem Briten Davey Todd fallen.

In einer Mitteilung des Teams heißt es: «Wir haben Ivo Lopes, der derzeit in der spanischen ESBK-Meisterschaft auf einer BMW fährt, und den Tourist-Trophy-Sieger und BSB-BMW-Fahrer Davey Todd nach Japan geholt. Beide werden am 30. Juli am offiziellen Test teilnehmen. Auf Grundlage ihrer Leistung wird die endgültige Fahreraufstellung festgelegt, wer zusammen mit Osamu Uramoto und Loris Baz am Rennen teilnehmen wird. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt am 31. Juli über die Social-Media-Kanäle des Teams.»

Teamdirektor Takayuki Nakai fügte hinzu: «Hannes Soomer hatte bei unseren bisherigen Tests mit Rundenzeiten im Bereich von 2:06-Minuten eine hervorragende Leistung gezeigt. Das Team hatte hohe Erwartungen an ihn. Es ist sehr bedauerlich, ihn zu verlieren. Wir halten ihm die Daumen, dass er sich schnell erholt und wieder ins Renngeschehen zurückkehren kann. Wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder die Chance haben werden, mit ihm zu arbeiten.»

«Obwohl dies eine weitere Herausforderung für das Team ist, sind wir zuversichtlich, dass diese von Experten empfohlenen BMW-Fahrer bei ihrem ersten Einsatz beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka eine beeindruckende Leistung zeigen werden. Wir waren während der Tests auf einem positiven Weg, stehen nun aber vor einer schwierigen Situation. Dennoch sind wir entschlossen, diese Widrigkeiten zu überwinden und den Sieg anzustreben.»

«Eigentlich sollte ich gerade auf dem Weg nach Suzuka sein, aber leider ist meine Fingerverletzung aus dem IDM-Rennen in Oschersleben noch nicht ausreichend verheilt, um teilnehmen zu können. Das ist eine große Enttäuschung für mich, da wir mit meinen Teamkollegen und der gesamten Crew gute Chancen hatten, um die Spitzenplätze zu kämpfen. Ich werde sie von zu Hause aus anfeuern und mich darauf konzentrieren, für die nächste IDM-Runde in Assen in zwei Wochen bereit zu sein», so Soomer in einem Statement.

Zeitplan Suzuka 8 Hours (Ortszeit)

Freitag, 1. August

08:30 – 10:30 Uhr Freies Training

12:00 – 13:30 Uhr Qualifying 1

15:30 – 17:00 Uhr Qualifying 2

18:30 – 19:50 Uhr Freies Nachttraining

Samstag, 2. August

14:15 – 15:00 Uhr Freies Training

15:30 – 17:00 Uhr Top-10-Trial

Sonntag, 3. August

08:30 – 09:15 Uhr Warm-up

11:30 – 19:30 Uhr Rennen