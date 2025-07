Motobox Kremer: So viel kostet das Suzuka-Abenteuer 31.07.2025 - 00:10 Von Tim Althof

© FIMEWC.com Daniel Rubin auf der Yamaha R1 von Motobox Kremer

Die Endurance-WM-Saison geht an diesem Wochenende in das dritte Saisonrennen. In Suzuka steht ein großes Highlight der Serie auf dem Plan, doch für die privaten Mannschaften ist eine Teilnahme nicht selbstverständlich.