Neu beim German Cross Country: Simson Cross Cup

Am Simson Cross Cup wird nicht nur gefahren, sondern auch die Welt parfümiert

Simson, die Kultmarke aus Suhl, erhält einen eigenen Markencup. An allen sieben Rennen der German Cross Country Serie ist der Simson Cross Cup dabei. Auch Fahrer anderer Mopedmarken können dabei sein.

Mopeds und Leichtkrafträder der Marke Simson haben eine eigene Fangemeinde. Zahlreiche Clubs halten die Legende lebendig und Modellnamen wie Star, Habicht, Sperber und Spatz sind jedem Simsoneigentümer bestens bekannt.

Wer seine Simson nicht auf dem «Bikealtar» im Wohnzimmer stehen hat, sondern noch immer damit im Einsatz ist, dem bietet sich heuer auch die Gelegenheit für spektakulären Rennsport. Denn im Rahmen der Deutschen Cross Country Meisterschaft GCC, Deutschlands teilnehmerstärkster Offroad-Rennserie, wird in dieser Saison erstmals auch der neue Simson Cross Cup ausgetragen. Der Simson Cross Cup SCC wird dabei als international ausgeschriebene, lizenzfreie Rennsportserie aufgeführt.

Die Einschreibung für die Serie öffnet am Freitag, 10.02.2023 um 14:10 Uhr! Die Nennung für die einzelnen Veranstaltungen beginnt am 01.03.2023. Eine Serieneinschreibung rechnet sich durch die vergünstigten Nenngebühren bereits ab zwei Teilnahmen.

Gestartet wird an den Rennwochenenden jeweils am Sonntag um 13.00 Uhr. Die Rennzeit beträgt 30 Minuten. Teilnehmen können alle Fahrer mit Simson Mopeds, die über mindestens 49 ccm bis höchstens 135 ccm verfügen und dem Reglement sowie der technischen Abnahme entsprechen. Aber auch Fahrer anderer Marken und Modelle aus dem vergangen Jahrhundert, wie Honda MTX, Yamaha DT, Kreidler, Zündapp oder Hercules, können dabei zu sein. In der Klasse Brand Open (bis Baujahr 1995 und höchstens 124 ccm) kann man auf dem verkürzten GCC Rundkurs mit jeder Marke gegen die Simsonfahrer antreten.

Andy Fleischhauer, einer der bekanntesten Köpfe in der Simson Szene und Projektleiter bei den Rennen vor Ort: «Dass uns die GCC im Rahmen ihrer Veranstaltungen ein professionelles Umfeld bietet, kommt bei der Simson Community super an. Die Szene ist riesig, wir reden da von zirka 100 Mopeds, die regelmäßig im schweren Gelände bewegt werden. Das wird sicher spektakulär und wir freuen uns auf eine spannende Saison.»

Bastian Schöner von Promoter Baboons und einer der treibenden Kräfte für das Simson Projekt: «Ich möchte mich zuerst bei Andy Fleischhauer bedanken, der mit seiner Idee bei uns die Mühlen in Bewegung gesetzt hat. Mit dem SCC decken wir die große Nachfrage der Simson Fahrer nach einem Wettbewerb, der speziell auf ihre Bikes ausgerichtet ist und damit allen Anforderungen eines Markencups entspricht. Dabei steht zwar der Rennsport im Vordergrund, aber wenn die Fahrer mit gerade mal 50 ccm oder 100 ccm auf den anspruchsvollen Cross Country Strecken antreten, wird auch den Zuschauern sicherlich einiges an Unterhaltung geboten.»

Die Termine:16.04. | Triptis

14.05. | Walldorf

11.06. | Venusberg

23.07. | Goldbach

27.08. | Schefflenz

10.09. | Mernes

01.10. | Bühlertann