ServusTV: Matthias Walkner & Sam Sunderland zu Besuch

Bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» wird auch über die diesjährige Rallye Dakar. Zu Besuch sind deshalb auch Matthias Walkner und Sam Sunderland.

Der Wintersport beherrscht in diesen Tagen die Schlagzeilen, aber auch die Rallye Dakar sorgt zu Jahresanfang immer wieder für Gesprächsstoff. Mit von der Partie war auch Matthias Walkner, der in der arabischen Wüste erneut einen Podestplatz anpeilte. Doch der Sieger von 2018 erlebte eine Beinahe-Tragödie.

Schon früh wurde er durch eine Knochenabsplitterung im Handgelenk beeinträchtigt, auf der vorletzten Etappe stürzte der 36-jährige Red Bull-KTM-Werksfahrer und klagte danach über einen stumpfen Schmerz im Bereich der Rückenwirbel L1 und L2. Er wurde mit dem Helikopter ausgeflogen zum Flughafen von Khalfan.

Dort musste er vier Stunden warten und traf 13.45 Uhr Ortszeit in Dammam ein, wo ihn die Ambulanzfahrzeuge in Empfang nahmen, um ihn ins Krankenhaus «King Fahd Military Medical Complex-Dharan» in Dammam zu bringen. Durch die lange Verzögerung geriet Matthias Walkner verständlicherweise in leichte Panik, er schickte eine beängstigende Nachricht mit der Botschaft, dass er allmählich das Gefühl in den Beinen verliere.

«Das war aber eine Folge des sechsstündigen Aufenthalts in dieser Vakuum-Matratze», gab KTM-Berater Heinz Kinigadner hinterher Entwarnung. Über die bangen Stunden und die diesjährige Wüstenrallye spricht der Kuchler am Montag in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21.10 Uhr (in der Schweiz und Deutschland ab 23.05 Uhr). Mit dabei ist auch Sam Sunderland, der die Dakar 2017 und 2022 für sich entschieden hat. Der 33-jährige Brite stürzte bereits auf der Eröffnungs-Etappe. Walkner leistete ihm erste Hilfe.

Moderation

Andreas Gröbl

Die Themen

Motorsport: Dakar-Rückblick

Rodeln: WM in Oberhof

Ski alpin: Letzte WM-Tests

Die Gäste

Matthias Walkner (Dakar-Sieger 2018)

Sam Sunderland (Dakar-Sieger 2017, 2022)

Luc Alphand (dreifacher Streif-Sieger, Dakar-Sieger 2006)

Reini Sampl (Botschafter Wings for Life World Run)

Markus Prock (ÖRV-Präsident, fünffacher Weltmeister)

Georg Hackl (ÖRV-Trainer, dreifacher Olympiasieger)

Daniel Danklmaier (6 Top-10-Ergebnisse im Weltcup)