Six Days: Support von KTM, Husqvarna und GASGAS

Wer inen Zweitakter fahren will, kann für die Dauer der Six Days eine Husqvarna TE300 mieten

Nicht auf sich alleine gestellt: GASGAS bietet seinen Fahrer Unterstützung an den Six Days

KTM Service am Six days Enduro: Support auch für Privatfahrer

KTM, Husqvarna und GASGAS, die drei Enduromarken von Pierer Mobility, bieten Motorradmiete, Support Ersatzteilpakete am International Six Days Enduro in San Juan/Argentinien.

Das International Six Days Enduro findet vom 6. bis 11. November 2023 in San Juan statt, in Argentinien um Fusse der Anden in einem berühmten Weinbaubegiet. Es ist nach 2014 erst das zweite Mal, das die seit 2013 ausgetragene Sechstagefahrt in Argentinien stattfindet.

Pierer Mobility bietet mit allen drei seiner Motorradmarken Pakete mit Motorradmiete, Ersatzteilservice und Renndienst für Six Days-Teilnehmer an. Das Mietpaket beinhaltet die Motorradmiete, Transport des Motorrads nach San Juan und Zulassung sowie Versicherung des Motorrads während der Veranstaltung.

Fahrer mit eigenem oder mit gemietetem Motorrad können zusätzlich für 1700 Euro das Servicepaket mit technischem Support (soweit vom Reglement erlaubt), Benzin, Schmierstoffen, Assistenz und Verpflegung an den Servicestopps buchen. Benötigte Ersatzteile müssen zusätzlich bezahlt werden.

Wer mit dem eigenen Motorrad teilnimmt, kann für 1700 Euro Ersatzteilservice und Renndienst sichern. Anmeldeschluss für beide Varianten ist der 30. Juni. Das Angebot ist limitiert, die Interessenten werden nach Eingang der Anmeldung bedient.

Im Mietangebot ist nur ein Modell pro Marke: KTM bietet die 350 EXC-F 350 Six Days für 3900 Euro an, GAS GAS die EC 250F für den gleichen Preis. Wer Viertakter verschmäht und lieber ein Zweitakt-Motorrad fahren will, kann die Husqvarna TE300 mieten, zum Preis von 3500 Euro. Das Servivepaket kostet bei allen drei Marken 1700 Euro.