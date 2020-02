ERC

Peugeot 208 Rally4 von Sainteloc für ERC3

Die französische Tuningschmiede Sainteloc bereitet für die Junior-Wertung in der Rallye-Europameisterschaft einen Peugeot 208 Rally4 für talentierte Youngster vor.

Sainteloc wechselt in dieser Saison im Rallyesektor bei der Vorbereitung der Fahrzeuge vom Peugeot 208 R2 zum 208 Rally4.

Vincent Ducher, Rallye-Manager von Saintéloc, erklärte: «Wir werden dieses Auto im Mai haben. Mit vier verbleibenden Rallyes in der Junior-Europameisterschaft ERC3 ist alles möglich, um den Titel zu gewinnen.»

Ducher gibt zu, dass er von Peugeots jüngster Rallye-Kreation beeindruckt war. «Der neue 208 Rally4 wird der würdige Nachfolger der 208 R2 sein, der seit 2013 mit den Titeln von Stéphane Lefebre 2014 und Efrén Llarena 2019 im ERC Junior in Europa große Erfolge erzielt hat. Der neue Peugeot 208 nutzt die Rally 4-Vorschriften maximal aus. Ein 1200-cm³-Motor ermöglicht mehr Leistung und Drehmoment, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Das Chassis wurde ebenfalls optimiert.»

Saintélocs Erfolge in der von Pirelli unterstützten ERC3 Junior-Kategorie sind unter anderem mit Lefebvre, Diogo Gago und Catie Munnings bekannt, die nach der Zeit mit dem französischen Team Fortschritte machten, was auch das norwegische Talent Sindre Furuseth in der ERC3 Junior-Wertung der vergangenen Saison mit dem dritten Platz bewies.