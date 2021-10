Ungarn: Mikkelsen auf Kurs zum zweiten Titel 2021

Beim siebten Lauf zur Rallye-Europameisterschaft in Ungarn ist Andreas Mikkelsen auf Kurs zu seinem zweiten Titelgewinn innerhalb von sieben Tagen, nach dem WM-Titelgewinn der WRC2 kann er auch Europameister werden.

Andreas Mikkelsen ist auf dem besten Weg, den Titel der Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2021 zur WRC2-WM-Krone hinzuzufügen, die er sich vor einer Woche bei der WM-Rallye Spanien gesichert hat, trotz zweier großer Probleme am Samstag in Ungarn.

Mikkelsen musste letzte Woche nicht einmal bei der Rallye Spanien antreten, um WRC2-Champion zu werden, da der nächste Rivale Mads Østberg nicht genug Punkte sammeln konnte, um diesen Kampf bis zum Monza-Finale aufrechtzuerhalten. Auch in der ERC-Krone hat er einen relativ klaren Lauf, mit 71 Punkten Vorsprung auf den nächsten Rivalen Miko Marczyk und 74 Punkte auf Efrén Llarena.

Doch Mikkelsen, Sieger der letzten beiden ERC-Läufe, hat es in Ungarn nicht leicht. Schon früh dachte er, es sei «game over» für seine gesamte Rallye, als sein Skoda Fabia Rally2 auf der zweiten Tagesprüfung an Leistung verlor. Das Problem war ein Kabelbruch. Er belegte nur auf Platz sieben.

«Wir hatten einige Probleme mit dem Ladedruckregler, da war ein Kabel gebrochen», erklärte Mikkelsen. «Warum es passiert ist, bin ich mir nicht sicher, aber im Grunde gab es weniger Leistung und ich bin froh, dass es nicht ernster war und wir weitermachen konnten.»

Mikkelsen erklärte weiter: «Wir haben gute Ingenieure, die uns gute Videos geschickt haben, damit wir wussten, wonach wir suchen mussten. Aber ohne das bin ich mir nicht sicher, ob wir wissen würden, was wir tun können, um das Problem zu beheben. Wir werden weiter hart pushen, aber wir müssen an die Meisterschaft denken, also müssen wir eine gute Mischung finden.»

Ein schneller Start in die Nachmittagsrunde brachte Mikkelsen schnell wieder auf Platz drei, doch auf der letzten Prüfung des Tages zog er sich einen Reifenschaden zu und wurde wieder auf Platz sieben zurückgewordfen. Das bedeutete, dass er nicht die ersten Positionsbonuspunkte aus der Tageswertung erhielt, die den Titel möglicherweise vorzeitig besiegelt hätten.

Er liegt 1:27,7 Minuten hinter dem führenden Nikolay Gryazin im VW Polo GTi R5 auf Rang sieben und hat die Titelrivalen Miko Marczyk und Efren Llarena, beide Skoda Fabia Rally2, auf den Plätzen fünf und sechs knapp vor ihm. Gryazin führt die Rallye in den Sonntag mit 25,8 Sekunden Vorsprung auf Lokalmatador Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2) an, nachdem Hauptrivale Erik Cais kurz nach der kurzzeitigen Übernahme des ersten Platzes am Nachmittag einen Reifenschaden am Ford Fiesta R5 MKII hatte. Bei seinem ersten ERC-Auftritt in diesem Jahr hat sich Østberg von einem Hochgeschwindigkeitsdreher im Citroën C3 Rally2 erholt und wurde Vierter (+ 49,7) hinter Andras Hadik (+ 42,3) im Ford Fiesta R5 MKII.